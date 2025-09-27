¿Aislinn Derbez celosa de Regina Blandón por su papel de ‘Bibi’ en ‘La familia P.Luche? Esto dijo la actriz

Durante una íntima y reveladora conversación en su popular podcast La magia del caos, Aislinn Derbez sorprendió a su audiencia al confesar que, durante su infancia, sintió celos de la actriz Regina Blandón, quien interpretó a ‘Bibi’ en la icónica serie de comedia La familia P.Luche, protagonizada por Eugenio Derbez. ¿A qué se debió? Te contamos.

¿Por qué Aislinn Derbez sintió celos de Regina Blandón como ‘Bibi’ en La familia P. Luche?

En medio de risas y recuerdos, la actriz Aislinn Derbez abrió su corazón al hablar sobre lo que sentía al ver a Regina dar vida al entrañable personaje de ‘Bibi’, la hija “anormal” en un mundo de peluche.

Aunque La familia P.Luche fue un proyecto familiar que involucró en distintas etapas a varios de los hijos de Eugenio Derbez (incluidos José Eduardo, Vadhir y la propia Aislinn), la actriz admitió que hubo sentimientos difíciles de procesar en su niñez.

Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje. (...) Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó, a mí por qué no me hicieron casting? Aislinn Derbez

Es entonces, que se confirma que Aislinn Derbez no hizo casting para personificar a ‘Bibi’, papel que fue hecho por Regina Blandón . Fue a partir de este momento, que Regina recordó con cariño su etapa en la serie, la cual la vio crecer y madurar tanto personal como profesionalmente.

¿Qué dijo Regina Blandón sobre su trabajo en La familia P. Luche?

Regina Blandón, quien fue parte del elenco de La familia P. Luche durante más de una década, también compartió detalles sobre cómo fue vivir su infancia y adolescencia frente a las cámaras. Desde los 10 años hasta los 19, su personaje fue parte central del programa que redefinió la comedia familiar en México.

Cuando eres niño actor de pronto es difícil. Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí, la primera temporada tenía como 10 o 11 años, la segunda como 14 más o menos, y la tercera como 19. Son 30 capítulos por temporada Regina Blandón

Blandón también mencionó que el impacto del personaje de ‘Bibi’ aún perdura. “ Se ha repetido y repetido. Es un fenómeno de la televisión, está muy fuerte ”, dijo. Incluso comentó que cuando la gente grita “¡Bibi!” en la calle, todavía gira instintivamente, como si aún viviera ese rol.

¿Qué fue lo que dijo Regina Blandón sobre el abuso que sufrió a los seis años?

Durante una conversación con Yordi Rosado, Regina Blandón relató un episodio de abuso que vivió en su infancia. Explicó que un hombre empleado por su familia solía ingresar a su habitación durante la noche. En ese tiempo, compartía el cuarto con su hermano, quien no llegó a percatarse de lo que ocurría.

“Tenía seis años… Mi hermano nunca se enteró y nadie lo sabía” Regina Blandón

La actriz recordó que, durante unas vacaciones, se armó de valor para contarle lo sucedido a un primo mayor, quien posteriormente informó a sus padres. Esto generó una reacción inmediata dentro del núcleo familiar, aunque el asunto se manejó con mucha reserva.

Regina reconoció que este hecho impactó profundamente su vida. Desde entonces, no podía dormir sin luz, ya que esa era la única manera en que se sentía protegida. También desarrolló un temor constante a la oscuridad y evitaba ver películas de terror, sin comprender del todo en ese momento el porqué de esos miedos.

