Regina Blandón toma drástica decisión tras revelar que sufrió abuso a los seis años: ¿Qué dijo la actriz?

En una conversación con Yordi Rosado, la actriz Regina Blandón se sinceró y habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando tenía seis años, fue víctima de abuso mientras estaba en la casa de sus abuelos en Acapulco. La actriz vivió una situación traumática que marcó profundamente su niñez. A unos días de hacer pública esta información, toma una drástica decisión, ¿Qué hara?

¿Qué fue lo que dijo Regina Blandón sobre el abuso que sufrió a los seis años?

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Regina Blandón narró que el abuso ocurrió cuando un hombre que trabajaba para su familia entraba a su habitación por las noches. Mencionó que en ese entonces compartía el cuarto con su hermano, quien no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

“Tenía seis años… Mi hermano nunca se enteró y nadie lo sabía” Regina Blandón

La actriz recordó que, en unas vacaciones, decidió contarle lo sucedido a un primo mayor, quien a su vez informó a sus padres. Esto provocó una reacción inmediata dentro de la familia, aunque el tema fue manejado con mucha discreción.

Este episodio dejó una marca profunda en la vida de Regina. Contó que desde entonces no podía dormir con la luz apagada, ya que la luz representaba su único espacio seguro. Además, desarrolló un miedo constante a la oscuridad y evitaba ver películas de terror, sin entender del todo, en ese momento, el origen de esos temores.

Regina Blandón cuenta como fue una experiencia de abuso que sufrió durante su niñez / Especial

¿Regina Blandón tomará acciones legales contra su presunto agresor?

Después de haber compartido públicamente que fue víctima de abuso en su niñez, Regina Blandón aclaró si emprenderá acciones legales contra la persona responsable.

Señaló que cada quien vive este tipo de experiencias de manera diferente y que dejan cicatrices muy profundas en las que se deben trabajar para superarse. Cuando le preguntaron si actuará legalmente, ella respondió lo siguiente:

“No, no tengo idea, no lo sé. La experiencia de una agresión sexual es diferente para cada persona.” Regina Blandón

Además, la actriz agregó que vivir una agresión sexual es un shock muy grande que “ corroe la vida, el alma y el cuerpo ”. Por tanto, señaló que los delitos sexuales no preescriben, y apoyó la idea de que las personas denuncien cuando de sientan listas.

¿De qué trata el monólogo de Regina Blandón, “Prima Facie”?

En meses recientes, la actriz Regina Blandón encabezó el monólogo teatral Prima Facie, una obra que pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema en situaciones de agresión sexual.

Durante una entrevista, comentó que su propia vivencia le permitió identificarse de manera muy intensa con el personaje y entender de primera mano las dificultades que enfrentan las víctimas.

“La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología, y si algo se sale de la historia entonces es no creíble. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable” Regina Blandón

Por último, Blandón se refirió a todas las víctimas de agresión sexual, pues asegura que es algo con lo que todas aprenden a vivir, y sanas si tienes la suerte (como ella) de hablarlo mucho, de ir mucho a terapia y de platicarlo con las personas.

