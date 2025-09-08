Regina Blandón confiesa que fue víctima de abuso: “Tenía seis años y nadie lo sabía”

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz Regina Blandón abrió su corazón y compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida: a los seis años fue víctima de abuso mientras se encontraba en la casa de sus abuelos en Acapulco. La revelación sorprendió a sus seguidores, pues la actriz había mantenido silencio sobre este suceso durante décadas.

Antes de convertirse en un rostro popular gracias a su papel de Bibi en La Familia P. Luche y más tarde en proyectos como Mentiras, la serie, Regina atravesó una experiencia traumática que definió gran parte de su infancia. ¿Cómo pasó? Aquí te contamos todo lo que reveló la actriz.

Te puede iinteresar: Amanda Miguel y Belinda se vuelven virales con dueto inesperado de “El me mintió": Video

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

¿Qué fue lo que dijo Regina Blandón sobre el abuso que sufrió en su niñez?

De acuerdo con lo que dio a conocer en la entrevista con Yordi Rosado, Regina Blandón relató que el abuso ocurrió cuando un hombre que trabajaba para la familia ingresaba por las noches a su habitación. Añadió que incluso compartía cuarto con su hermano, sin que él llegara a enterarse de lo que sucedía.

“Tenía seis años… Mi hermano nunca se enteró y nadie lo sabía” Regina Blandón

Regina contó que, durante unas vacaciones, decidió hablar con un primo mayor, quien le avisó a sus padres. La reacción en su entorno familiar fue inmediata, pero también marcada por el hermetismo:

“En mi casa fue psicólogo, no se habla más, ya, cerrado” Regina Blandón

Este suceso dejó huellas profundas en la vida de la actriz. Blandón explicó que desde entonces comenzó a dormir con la luz encendida, pues ese era su único lugar seguro. También desarrolló un miedo persistente a la oscuridad y no podía ver películas de terror, aunque en ese momento no comprendía la raíz de esos temores.

Te puede interesar: Miguel Bosé hace una revelación sorpresa de la canción estrella de ‘Mentiras, la serie’ y desata debate

Ver desde el 24:00

¿Cómo impactó en la vida personal de Regina Blandón el abuso que sufrió?

La actriz Regina Blandón señaló que durante muchos años no fue consciente de cómo ese abuso había marcado sus emociones y comportamientos. Solo con el paso del tiempo y gracias a procesos de terapia logró identificar la causa de sus miedos.

“Mi pánico a la oscuridad era tal que no podía ver películas de terror. No me di cuenta hasta muchos años después con otro psicólogo de lo que lo había causado” Regina Blandón

La actriz reconoció que la actuación también jugó un papel importante en su proceso personal, pues le permitió expresar emociones y enfrentar recuerdos que había mantenido ocultos. Sin embargo, subrayó que estos episodios de ansiedad la acompañaron gran parte de su vida.

En su plática con Yordi Rosado, hizo énfasis en la importancia de visibilizar la violencia y de erradicar la idea de que solo ocurre en lugares inseguros o en contextos marginales.

“Pasa en todos los lugares, en cualquier estrato social, económico, y todo mundo piensa que una agresión sexual es en un callejón oscuro, pero no: es en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá” Regina Blandón

Te puede interesar: Mentiras, la serie, envuelta en fraudes: Prime Video lanza fuerte advertencia

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

¿Cómo sobrellevó Regina Blandón el abuso que sufrió?

En los últimos meses, Regina Blandón protagonizó la obra teatral Prima Facie, un monólogo que cuestiona el sistema judicial en casos de agresión sexual. En la entrevista señaló que su experiencia personal le permitió conectar profundamente con el papel y comprender los obstáculos que enfrentan las víctimas al buscar justicia.

“La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología, y si algo se sale de la historia entonces es no creíble. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable” Regina Blandón

Te puede interesar: Regina Blandón de luto: se despide con un desgarrador mensaje