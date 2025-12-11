Regina Blandón se da tremendo beso con Karla Díaz durante posada: ¿cómo reaccionaron todos? VIDEO

Regina Blandón, conocida por su papel de ‘Bibi’ en La familia P. Luche y Yuri en Mentiras, la serie, acaparó la atención de fans y seguidores en redes sociales, luego de que se difundiera un vídeo en el que se le observa dándose tremendo beso con Karla Díaz. El momento, ya es viral y ha generado múltiples reacciones.

La cantante Yuri, elogió el trabajo de Regina Blandón en Mentiras, la serie / Instagram Regina Blandón

¿Cómo fue el beso entre Karla Díaz y Regina Blandón?

El miércoles 10 de diciembre, Ricardo Peralta, exhabitante de La casa de los famosos México, compartió un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, en el que se observaba a Regina Blandón interpretando “Amiga mía”, icónica canción de Yuri, pero no estaba sola.

Blandón estaba acompañada por Karla Díaz, quien formara parte de la agrupación Jeans, por lo que la interpretación de ambas escaló y nos regalaron, no solamente una pieza musical agradable, si no también, muy intensa.

Ante las miradas de todos los presentes en la “Posada Epik”, ambas cantaban dicha canción, pero lo que se robó el show, fue, en definitiva, el beso que ambas se dieron. Y es que el público quería acción, y frente a los gritos de “Ya va el beso”, fue Regina quien tomó del rostro a Díaz y le plantó el beso.

Lee: Belinda y Regina Blandón protagonizan escena ardiente en ‘Mentiras: la serie': VIDEO

Regina Blandón y Karla Díaz se dan beso durante posada / IG: torpecillo y canva

¿Cuál fue la reacción de Karla Díaz al beso que Regina Blandón le dio?

Cuando Regina Blandón y Karla Díaz se dieron ese beso, la emoción y los gritos de los presentes no se hizo esperar, pues en algunos comentarios podía leerse que “ fue el momento de la noche ”.

La reacción de ambas no significó un cambio grande en el desarrollo de la interpretación, pues continuaron cantando y actuando conforme seguía la canción, eso sí, todavía le metieron más “drama” al asunto.

Más allá de una posible reacción de “asombro” de Karla Díaz, también se vio contagiada por el fervor de todos, y cuando por fin finalizó la canción, ambas se fundieron en un emotivo abrazo.

En los comentarios de dicha publicación, varias celebridades y hasta la propia Karla Díaz, reaccionaron al vídeo:



Karla Díaz: “Momento EPIK”,

Kirstal Silva: “Ashhhh, me lo perdí”,

Ismael Zhu: “Debí haber llegado más temprano”.

Tal vez te interese: ¿Quién es quién en ‘Mentiras, la serie’? Aquí te decimos todos los detalles

¿Quién es Karla Díaz, actriz que se dio beso con Regina Blandón?

Karla Haydée Díaz-Leal Arreguín, conocida artísticamente como Karla Díaz, es una cantante, actriz y presentadora mexicana, nacida el 18 de abril de 1984 en la Ciudad de México.

Alcanzó fama al formar parte del grupo pop Jeans, una de las agrupaciones juveniles más influyentes del pop mexicano de los años noventa y principios de los dos mil. Se integró al grupo en 1997 y colaboró en numerosas giras y producciones discográficas.

Desde muy joven, Díaz ha trabajado como actriz, participando en diversas telenovelas, series y campañas publicitarias.

También ha competido en programas de entretenimiento como Soy tu doble y La isla: el reality. Además, ha desarrollado una trayectoria como conductora, destacando en programas como La más draga y en su propio show de entrevistas en YouTube, “Pinky Promise”.

Te puede interesar: Las ‘JNS’ no soportan el éxito de Karla Díaz; la acusan de “sabotearlas, pero nada que ver. Eso es mentira”