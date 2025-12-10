¿A Andrea Torre le regresó el cáncer de mama? La actriz responde a rumores sobre su presunta muerte

Andrea Torre puso un alto a las especulaciones y salió a hablar de su salud, luego de que en redes comenzaron a correr rumores sobre una presunta recaída de cáncer de mama. La actriz decidió aclarar el tema y evitar generar mayores polémicas.

No te pierdas: Andrea Torre revela cómo descubrió que tenía cáncer: “Mi esposo me encontró una bolita”

Andrea Torre habla de su salud y del seguimiento médico tras el cáncer de mama. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo tuvo cáncer de mama Andrea Torre?

Andrea Torre compartió que en 2022 fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que decidió manejar en privado mientras iniciaba su tratamiento. Durante ese periodo, optó por no hacerlo público y concentrarse en el proceso médico que tenía por delante. No fue sino hasta 2023, cuando entró en remisión, que eligió contar lo que había vivido de manera más abierta.

El tratamiento de la actriz incluyó más de 15 quimioterapias, así como cirugías y sesiones de radioterapia. Andrea Torre explicó que decidió no compartir su diagnóstico inicialmente debido al impacto emocional que conlleva enfrentar una enfermedad tan grave. “Fue un shock. No lo quise compartir porque no sabía cómo iba reaccionar mi cuerpo, mi pelo. Todo mundo dice: ‘Ay el cabello crece’, pero sí es un shock cuando se te cae el pelo, se caen las pestañas”, agregó en un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

No te pierdas: Andrea Torre, actriz de Una familia de diez revela su lucha contra el cáncer

Cansada de los rumores, Andrea Torre salió a decir cómo está realmente y habló de su estado de salud tras el cáncer. / Foto: Redes sociales

¿Andrea Torre nuevamente tiene cáncer de mama? Esto dijo sobre su estado de salud y los rumores de su presunta muerte

Andrea Torre salió a aclarar la situación de su estado de salud luego de que en redes sociales circularon versiones sobre su supuesta muerte y sobre un presunto regreso del cáncer de mama que enfrentó años atrás. La actriz decidió frenar los rumores de inmediato y explicar cómo se encuentra realmente, dejando claro que su estado de salud no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en distintas publicaciones falsas.

La actriz compartió su avance médico y el seguimiento que mantiene desde su tratamiento. “El 15 de noviembre cumplí dos años de ser sobreviviente de cáncer de mama”.

“Este año estoy muy bien de salud, estoy checándome cada tres meses. De salud estoy perfecta”, dijo la actriz durante un encuentro con medios para descartar cualquier especulación. También subrayó que su condición actual es estable: “Es falso (que muriera), estoy muy bien, todo está perfecto. Estamos en remisión, pero vamos bien”.

No te pierdas: Andrea Torre celebra el cumpleaños de su pequeña en grande

Andrea Torre habla fuerte: así respondió a los rumores sobre su salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el cáncer de mama que sufrió Andrea Torre?

Según Mayo Clinic, el cáncer de mama es una enfermedad en la que las células del tejido mamario comienzan a crecer de manera anormal y descontrolada, formando un tumor que puede invadir estructuras cercanas e incluso desplazarse a otras partes del cuerpo. Aunque puede presentarse tanto en mujeres como en hombres, afecta principalmente a mujeres y suele detectarse mediante estudios de rutina o al notar cambios físicos en las mamas. La identificación temprana es fundamental para recibir un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico, por lo que reconocer sus signos y síntomas es clave.

Síntomas y signos del cáncer de mama:



Un bulto o área engrosada en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea.

Un pezón aplanado o hundido.

Cambios en el color de la piel de la mama.

En piel blanca: tono rosado o rojizo. En piel morena o negra: piel más oscura, rojiza o morada.

Cambio en el tamaño, la forma o el aspecto de una mama.

Cambios en la piel sobre la mama, como hoyuelos o apariencia similar a la cáscara de una naranja.

Descamación, desprendimiento, costras o escamas en la piel de la mama.

No te pierdas: Andrea Torre muestra cómo se transforma en La Nena