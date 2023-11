Andrea Torre revela cómo descubrió que tenía cáncer: “Mi esposo me encontró una bolita”

Hace una semana la intérprete de ‘La nena’ de una Una familia de Diez, sorprendió en redes al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de mamá y que afortunadamente ya había superado esta enfermedad.

Andrea Torre “Hace un año y 4 meses me detectaron Cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante. Después de 18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias logré vencer esta enfermedad. Este recorrido sacó la fortaleza y la valentía que no sabía que tenía , me cambio la perspectiva de muchas cosas y definitivamente mi vida dio un giro de 360 grados”.

Sin embargo, hasta ahora la actriz no había hablado sobre cómo descubrió que tenía cáncer y este martes realizó una transmisión en vivo, en la que platicó un poco más acerca del diagnóstico que recibió y pidió a sus seguidores visitar a un oncólogo en vez de un ginécologo cuando se encuentran una bolita en el seno.

Andrea Torre confiesa que venció el cáncer de mama / Intagram

“Hace dos años mi marido me encontró una bolita, mi ginécologo me revisó, me hizo estudios y me dijo que era una bolita de grasa que no era nada, hace un año mi esposo me la volvió a encontrar, pero más grande”, dijo.

Andrea reveló que su ginécologo le mandó a hacer una mastografía, en la que si salió una bolita sospechosa, que fue analizada en una biopsia, cuyo resultado le anunciaron dos días después de haber celebrado su cumpleaños 43, mientras se encontraba grabando en Una familia de Diez.

“Me mandaron a hacer la biopsia el viernes, el sábado era mi cumpleaños y el lunes estaba grabando Una familia de Diez y me habló el doctor y me dijo sí tienes cáncer”, comentó.

Agregó: “Ustedes saben, mi esposo es el productor de Una familia de Diez, la palabra cáncer es muy fuerte así solita, nos abrazamos lloré, pero dije el show tiene que continuar y seguí grabando”.

Andre Torre y Pedro Ortíz de Pinedo están casados y tienen 3 hijos. / Facebook: Andrea Torre

La actriz reveló que no perdió sus pechos, pero estuvo a punto debido a que un oncólogo le dio esa única opción, pero se animó a pedir una segunda opinión en la cual tuvo la opción de someterse a 18 quimioterapias, que incluso evitarían que perdiera el cabello de manera agresiva.

Finalmente, Andrea pidió a sus seguidores que ante cualquier sospecha de cáncer de mama acudan al oncólogo en vez del ginécologo, pues ella considera que este especialista puede hacerles ahorrar tiempo valioso en el diagnóstico.