La cantante Marisela, tras cirugía de emergencia, no se cuidó y sufre grave recaída en su salud

La cantante Marisela, también conocida como ‘la Dama de hierro’, encendió las alarmas tras darse a conocer que está pasando por una crisis de salud. Y es que, hace algunas semanas, fue diagnosticada con neumonía. Si bien estaba en proceso de recuperación, no se cuidó y recayó.

Esto se suscita a tan solo unos meses de haber sido operada de emergencia. Recordemos que, a principios de este año, la cantante anunció que su show en Acapulco quedaba cancelado por su cirugía. Aunque no dio muchos detalles, aseguró que todo había salido bien.

¿Qué le pasó a la cantante Marisela, ‘la Dama de hierro’?

A través de un comunicado para redes sociales, se informó que Marisela había sido diagnosticada con neumonía el 17 de julio. Empezó a tomar tratamiento y, tras sentirse un poco mejor, decidió regresar a los escenarios a los conciertos que ya tenía programados para ese mes.

“El pasado 17 de julio, la señora Marisela fue diagnosticada con un cuadro de neumonía, el cual comenzó a tratarse médicamente de inmediato. Aún así, un poco más recuperada, hizo el esfuerzo de cumplir con el compromiso de cantar en Ciudad de México y Austin Texas” Equipo de Marisela

Al parecer, esto habría empeorado su estado de salud. Aunque ya había mejorando, aún no se encontraba totalmente recuperada. Por esta razón, dieron a conocer que, a principios de esta semana, sufrió una recaída. Actualmente, puntualizaron en el comunicado que se encuentra “estable”, pero sus médicos le pidieron que tomara reposo absoluto.

“Lamentablemente, debido a no guardar el respectivo reposo que requiere el cuidado de esta enfermedad, hace dos días presentó una recaída en su estado de salud, que, aunque en este momento es ESTABLE, las recomendaciones de su equipo médico son guardar absoluto reposo durante su tratamiento”, indicaron.

¿Cuál es el estado actual de salud de la cantante Marisela hoy 8 de agosto?

Afortunadamente, reportaron que la cantante Marisela se encuentra bien y enfocada en su recuperación. Sin embargo, informaron que se suspenderán los conciertos que tiene programados en Estados Unidos para este fin de semana.

Si bien no se mencionaron las nuevas fechas o si habrá algún reembolso, agradecieron la comprensión de sus fanáticos y se dijeron esperanzados de que la celebridad de recupere muy pronto para continuar con su Tour Empoderada 2025.

“Nos vemos en la necesidad de POSPONER los conciertos programados para este fin de semana en el CELEBRITY THEATRE DE PHOENIX y PALA CASINO DE CALIFORNIA. Agradecemos la compresión de su público, esperemos pronto esté totalmente recuperada para continuar con el Tour Empoderada 2025”, resaltan.

Las reacciones no se hicieron esperar. En el post, los fans lamentaron su situación y le desearon todo lo mejor para que pueda reponerse pronto.

¿Quién es Marisela, alias ‘la Dama de hierro’?

Marisela Esqueda, mejor conocida solo como Marisela, es una cantante

Nació el 24 de abril de 1966, por lo que actualmente tiene 69 años.

Con tan solo seis años, participó en programas de televisión y radio locales.

A los 15 años, conoció a Marco Antonio Solís, quien fue pieza clave en su carrera y su pareja en algún momento, y comenzó a grabar sus primeros discos.

En los años 80 y 90, lanzó varios éxitos que la posicionaron como un ícono de las baladas románticas.

Algunas de sus canciones más conocidas son: ‘Sin él’, ‘Sola con mi soledad’ y ‘Tu dama de hierro’.

Tiene una hija, llamada Marilyn Odessa, fruto de su relación con el músico Mario Hernández.

A principios de este 2025, se sometió a una cirugía de emergencia que resultó exitosa.

Actualmente, está de gira con su tour ‘Empoderada’, la cual incluye varios lugares de México y Estados Unidos,

