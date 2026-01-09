Cantante de cumbia apuñala brutalmente a su pareja por segunda vez: ¡le dejó cinco heridas en el cuello!

Hace unas semanas, la conductora mexicana Edna Monroy denunciaba que fue víctima de violencia en su relación con su expareja, el consultor financiero Enrique Fuentes. Ahora, la violencia volvió a colocar en el centro de la polémica a un cantante de cumbia colombiano, luego de que se confirmara que apuñaló a su pareja por segunda ocasión, provocándole al menos cinco heridas con un arma punzocortante. El caso, ocurrido en Bucaramanga, ha generado indignación por los antecedentes del agresor y la falta de medidas previas pese a denuncias anteriores.

¿Por qué el cantante de cumbia Saúl Naranjo apuñaló a su pareja en Bucaramanga y qué pasó después?

El encuentro entre la víctima y Saúl Naranjo comenzó en el sector de Lagos de Floridablanca, pero el músico insistió en que lo acompañara a su vivienda en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga. Posteriormente se trasladaron al Parque de la Vida, donde la discusión se intensificó.

Según el relato de la mujer, al intentar irse del lugar, el agresor la sujetó por la fuerza, sacó un arma cortopunzante y la atacó al menos cinco veces, causándole heridas en el tórax y el cuello. A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró escapar y llegar por sus propios medios a un hospital.

Los médicos realizaron una intervención de varias horas y confirmaron que, aunque las heridas fueron superficiales, el ataque pudo haber sido fatal. Actualmente, la mujer se encuentra fuera de peligro, en condición estable y recuperándose en casa.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima Nathalie Alexandra Pérez tras el ataque del cantante de cumbia Saúl Naranjo?

Tras el ataque, la mujer recibió atención médica inmediata y posteriormente fue dada de alta. La Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Bucaramanga asumió el acompañamiento del caso desde el primer momento.

Jenny Triana, jefa de esta unidad especializada, informó que al tener conocimiento de la agresión se activaron los protocolos correspondientes y se realizó el traslado y acompañamiento a la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima y el avance del proceso legal.

Las autoridades confirmaron que la mujer continúa bajo seguimiento y apoyo institucional, mientras se evalúan las medidas judiciales contra el agresor, quien ya cuenta con un historial alarmante de violencia.

La Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana

¿Qué antecedentes de violencia tiene Saúl Naranjo y por qué está acusado de feminicidio?

Este no es el primer episodio de violencia protagonizado por el cantante. El 22 de agosto del año pasado, la misma mujer ya lo había denunciado por lesiones en el pecho y el rostro, tras una agresión física.

La Policía reveló que Saúl Naranjo tenía antecedentes por violencia intrafamiliar contra la misma víctima, a quien habría golpeado fuertemente cinco meses antes del ataque más reciente, sin que se aplicaran medidas contundentes para evitar una nueva agresión.

Además, su historial judicial incluye:



Un proceso por feminicidio en 2025

Registros de violencia intrafamiliar en 2023

Un caso de inasistencia alimentaria en 2010

¿Quién es Saúl Naranjo, el cantante de cumbia acusado de apuñalar a su pareja?

Saúl Naranjo es un cantante de cumbia que desarrolló su carrera dentro del ámbito regional colombiano, participando en agrupaciones de música tropical y cumbia. Aunque su nombre era conocido en ciertos círculos musicales, en los últimos años ha cobrado notoriedad no por su trayectoria artística, sino por los reiterados episodios de violencia que lo rodean.

Estos hechos han opacado por completo su carrera musical y lo han convertido en una figura polémica, asociada a denuncias graves y a un patrón de conducta violenta que hoy es investigado por las autoridades colombianas.