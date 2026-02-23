Emmanuel sufre crisis y es hospitalizado de emergencia; revela cuál es su estado de salud: “Tuve un problema”

El cantante Emmanuel fue hospitalizado de emergencia tras no salir a cantar a un concierto que tenía previsto con Mijares, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

Emmanuel en el hospital: motivos de su ingreso y situación médica actual. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Emmanuel y por qué no se presentó en su concierto con Mijares?

Emmanuel sufrió un ataque de vértigo que lo obligó a recibir atención médica y a ausentarse de su participación en un evento reciente. Según compartió su colega y también cantante Mijares, la situación ocurrió de manera inesperada y limitó su movilidad de inmediato.

“Mijares ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario, no pude salir con él porque a última hora tuve un problema de vértigo y ustedes saben que el vértigo anula completamente al personaje”, explicó el cantautor en un video que compartió en sus redes sociales oficiales.

A pesar de la situación, Emmanuel recibió el apoyo de quienes lo acompañaban y se aseguró de que su salud fuera atendida de manera inmediata. Por su parte, Mijares continuó con el concierto, interpretando el repertorio completo del evento y enviando un mensaje de cercanía a los fans:

“Mijares se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, destacó Emmanuel que fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Emergencia médica: Emmanuel es hospitalizado. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Emmanuel?

Emmanuel informó que ya se encuentra fuera del hospital tras haber sido ingresado de emergencia por un episodio de vértigo. Además, el artista expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que su estado de salud ha mejorado.

“Les quiero agradecer muchísimo desde el corazón, ya estoy bien, ya estaré con ustedes nuevamente cantando, estoy saliendo del hospital. Muchas gracias, nos vemos en el próximo show”, compartió Emmanuel, confirmando que retomará sus actividades habituales muy pronto.

Emmanuel hospitalizado de urgencia: qué le pasó al cantante, / Foto: Redes sociales

¿Qué es el vértigo que tuvo Emmanuel?

El vértigo que sufrió Emmanuel es una condición que provoca una sensación de movimiento o giros, que se distingue de un mareo común. Según Medline Plus, las personas que lo experimentan perciben como si ellas mismas se movieran o como si el mundo a su alrededor estuviera girando, incluso cuando están quietas. Esta sensación puede aparecer de forma súbita y generar náuseas o vómitos, dependiendo de la intensidad del episodio. Entre los principales síntomas del vértigo se encuentran:



Sensación de que usted o el cuarto se están moviendo o girando

Problemas para enfocar los ojos

Mareo

Pérdida de la audición en uno o ambos oídos

Pérdida del equilibrio, que puede ocasionar caídas

Zumbido en los oídos

Náusea y vómito, lo que puede provocar pérdida de líquidos corporales

Cuando el vértigo tiene su origen en problemas cerebrales, también puede manifestarse con:



Dificultad para tragar

Visión doble

Problemas con los movimientos de los ojos

Parálisis facial

Mala articulación del lenguaje

Debilidad en las extremidades

Estos síntomas explican por qué Emmanuel tuvo que ser hospitalizado de manera inmediata y recibir atención médica especializada para estabilizar su condición.

