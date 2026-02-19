Jorge D’Alessio revela que Marichelo salvó la vida de su hijo tras mordida de tiburón, ¡revela más detalles!

Momentos de angustia atravesaron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio tras mordida de tiburón que sufrió su hijo, mientras se encontraba en el mar. El suceso, que generó gran alarma entre sus familiares, fue narrado más tarde por ellos mismos, quienes explicaron cómo se desarrolló el incidente y cuáles fueron las acciones posteriores. Tras lo dicho por Puente, ¿qué detalles reveló el intérprete?

Tiburón muerde al hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el ataque que sufrió el hijo de Jorge D’Alessio, según Marichelo Puente?

Marichelo Puente informó que su hijo menor fue mordido por un tiburón cuando la familia vacacionaba en Tulum, Quintana Roo. Mediante sus redes sociales, la actriz señaló que optó por contar lo sucedido como una forma de advertencia, tras atravesar una situación sorpresiva mientras sus hijos se encontraban jugando a la orilla del mar.

“Resulta que estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto con un amigo a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura. (...) Empezaron unos gritos horribles de mi hijo, lo escuchó su hermano, lo sacó del agua inmediatamente”, dijo Marichelo.

Aunque en un inicio creyeron que se trataba de un piquete o un cangrejo, se dieron cuenta que había mucha sangre como para tratarse de algo menor. Puente señaló que justo en el momento en el que se percataron de que era una herida grande, corrieron al hospital:

Llegamos (al hospital) y había un médico ortopedista que inmediatamente lo limpió y lo cosió, y nos dice ‘Fue una mordida de tiburón’, no les quiero explicar lo que sentí en ese momento, ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock, lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo. Marichelo Puente

Playa de Tulum / Redes sociales

¿Qué detalles reveló Jorge D’Alessio sobre el ataque de tiburón a su hijo?

En medio de todo lo generado en redes sociales sobre lo contado por Marichelo Puente, ahora fue Jorge D’Alessio quien rompió el silencio para dar más detalles del ataque de tiburón que sufrió su hijo. Según explicó el cantante, su esposa cuenta con conocimientos en primeros auxilios, ya que en el pasado fue paramédico, algo que ayudó en el momento:

“Mi mujer estuvo ahí y reaccionó tan rápido, aunque ustedes no lo crean, hace muchos años fue paramédico y reaccionó impresionante, le hizo un torniquete con una toalla, y gracias a Dios, hoy todo es una anécdota”, dijo Jorge.

La rápida aplicación del torniquete permitió controlar la hemorragia mientras trasladaban al menor a un hospital cercano. Médicos le realizaron 30 puntadas en la pierna derecha, procedimiento que resultó exitoso y ahora se encuentra mucho mejor de salud.

La familia reconoció que, de no haber actuado con rapidez, el desenlace pudo ser mucho más grave.

Marichelo Puente relata el ataque de tiburón que sufrió su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Marichelo Puente?

María del Rocío “Marichelo” Puente Díaz es una artista mexicana que se ha desempeñado como actriz, cantante y figura televisiva, destacando en el medio del entretenimiento desde muy joven.

Durante los años noventa integró el grupo musical juvenil Garibaldi, considerado uno de los proyectos más exitosos del pop mexicano en esa etapa.

Después de su paso por la música, amplió su carrera hacia la actuación, participando en distintos programas y producciones de la televisión nacional. Con el tiempo, ha formado parte de capítulos unitarios y espacios de revista, en los que también ha compartido detalles de su vida personal y profesional.

