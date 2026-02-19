Lupita D’Alessio reaparece tras el ataque de tiburón que sufrió su nieto y dice: “Dame fuerza para soportar”

El pasado miércoles 18 de enero, Jorge D’Alessio encendió las alarmas al darse a conocer que su hijo había sufrido una mordida de tiburón. Fue a través de redes sociales que su esposa Marichelo contó este hecho y detalló cuál era el estado de salud del menor.

Además de la preocupación inicial, muchos internautas esperaban las reacciones de los allegados, principalmente de Lupita D’Alessio, abuela del afectado. En medio de la espera, la cantante reaparece en redes sociales, ¿cuál fue su postura?

Lupita D’Alessio / IG: @soylupitadalessio

¿Qué le pasó al hijo de Jorge D’Alessio?

Mariachelo Puente, esposa de Jorge D’Alessio, contó que todo ocurrió durante unas vacaciones a Tulum, Quintana Roo . El menor se encontraba nadando en el mar cuando, de repente, comenzó a gritar. Al ver qué pasaba, este señaló que algo lo había “picado” en la pierna.

”Gritaba que algo lo había picado, su hermano en ese momento pensó que era un cangrejo o algo así, vuelve a gritar, llega por su hermano y lo jala, jala al amiguito también y le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va”, narró.

Sin perder tiempo, lo llevaron al hospital más cercano. Allí, el médico informó que el niño había sido mordido por un tiburón. Si bien el menor se encuentra en fase de recuperación, Puente admitió haber entrado en pánico y dijo que quería compartir su experiencia a modo de prevención.

“Mi hijo es un niño muy valiente, estuvimos pegados a él, le cosieron su piernita, está muy bien, cicatrizando. Al día siguiente llegamos a México inmediatamente con su doctor y nos dijo que todo estaba bien, que no había líquido ni nada involucrado muscular, nervio o algo que fuera mucho más grave”, indicó.

Marichelo Puente / Redes sociales

¿Qué dijo Lupita D’Alessio tras el ataque de tiburón que sufrió su nieto?

En las últimas horas, Lupita D’Alessio ha usado sus redes sociales para postear reflexiones religiosas sobre la fortaleza y el amor. Aunque no mencionó de forma directa a su nieto, muchos consideran que sus mensajes son su manera de solidarizarse en estos momentos tan complicados.

“Por favor, ayúdame a identificar los aspectos de mi vida donde necesito mejor disciplina y dame el poder para cambiar para bien. Dame la fuerza para soportar el desafío, y ayúdame a recordar Tus promesas. En el nombre de Jesús, amén” Lupita D’Alessio

Cabe destacar que, hasta el momento, la cantante no ha dado una declaración contundente sobre el asunto. En tanto que el propio Jorge se dijo muy agradecido de que el ataque no haya pasado a mayores.

“Le dieron como 30 puntadas. Gracias a Dios, hoy solo es una anécdota y nuestro güero está perfecto”, expresó mientras mostraba cómo su esposa le hacía la cena al menor.

Lupita D’Alessio / Redes sociales

¿Quién es Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio?

Jorge D’Alessio es un músico, compositor y productor mexicano, reconocido principalmente por ser el líder de la banda Matute. Es hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas.

La celebridad fundó la agrupación en 2007. Este proyecto, principalmente, se enfoca en covers de canciones de los 80 en español e inglés. Está casado con Marichelo Puente, con quien ha construido una familia con tres hijos.

