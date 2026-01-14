Julio Iglesias tiene dos hijas no reconocidas y un nieto que sería ¡idéntico a él! Revelan: VIDEO

Julio Iglesias continúa en el centro de la polémica. Tras ser denunciado por presuntamente haber abusado y agredido a sus exempleadas, ahora sale a la luz que, supuestamente, el cantante tendría dos hijas no reconocidas, así como un nieto que presuntamente sería “idéntico a él”. Te contamos todo lo que se sabe.

Julio Iglesias / Redes sociales

¿Por qué están denunciando a Julio Iglesias?

Hace poco, el medio DIario.es, en colaboración con Univisión, expuso una investigación que apunta a que, presuntamente, Julio Iglesias abusaba de sus exempleadas entre 1990 y 2023 en propiedades en República Dominicana, Bahamas y España.

También se compartió el testimonio de dos chicas que se dicen haber sido víctimas de él. Las dos declararon que el cantante, presuntamente, las tocaba sin su consentimiento, las humillaba y las mantenía bajo un régimen de aislamiento para controlarlas más fácilmente.

Mencionaron que había mucha presión y hasta una especie de “jerarquía” con otras empleadas. Una de ellas afirmó sentirse como una “escl@v@”, pues, si se negaba a seguir las órdenes del artista, este explotaba y hasta la violentaba.

“Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante. Como que se ensaña conmigo. Nada de lo que hiciera estaba bien. Era maltrato. Uno tolera todo ese tipo de abuso porque te hace normalizarlo. Empieza cómo hacerse ese trabajo psicológico”, confesó una de las presuntas víctimas.

Las chicas ya interpusieron una denuncia ante las autoridades españolas. Actualmente, se está investigando para dictaminar si Iglesias va a juicio. En caso de que comience un proceso legal, el cantante podría ser acusado de trata y organización criminal.

Julio Iglesias / Instagram: @julioiglesias

¿Quiénes son las presuntas hijas no reconocidas de Julio Iglesias?

Al menos de manera oficial, se sabe que Julio Iglesias tiene un total de ocho hijos de sus múltiples romances, siendo el cantante Enrique Iglesias el más conocido. No obstante, y a raíz de que su nombre se volviera mediático por la denuncia en su contra, salió a la luz la existencia de dos hijas más que no fueron reconocidas.

En una transmisión reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani habló con el vidente Fernando Javier, quien sostiene tener conocimiento de dos gemelas que tuvo Julio hace ya varios años y que no habría querido reconocer.

Según el testimonio del espiritista, ha tenido “la suerte” de conocer a estas chicas. Señaló que una de ellas ya tuvo un hijo que “clavado de joven a Julio Iglesias”. Presuntamente, la madre de estas mujeres está casada y su esposo es quien habría cuidado a las gemelas durante todo este tiempo, con el conocimiento de que no eran suyas de forma biológica.

Al parecer, la madre le habría comentado a Julio en su momento sobre la existencia de sus supuestas hijas y nieto. Aunque no mencionó cuál habría sido la reacción del cantante, indicó que las chicas serían “originarias de América”.

Hasta el momento, no se ha confirmado esta información, por lo que todo queda en calidad de rumor. No obstante, esta no sería la primera vez que Julio no reconoce a un hijo. Hace ya varios años, un hombre llamado Javier Santos dijo ser vástago del cantante

¿Quién es Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias?

Javier Santos es un hombre de actualmente 49 años que, en su momento, comenzó una batalla legal para que Julio Iglesias lo reconociera como hijo. Su madre ha asegurado que tuvo un romance con el cantante que duró 10 años y que, cuando le comentó del embarazo, este la dejó de lado.

A pesar de que, en 2017, se comprobó de manera oficial que Javier sí era hijo de Julio, este último no ha querido darle su apellido por tecnicismos legales.

Si bien el hombre no se ha rendido y ha llevado su caso a instancias internacionales, hasta ahora no ha logrado nada.

