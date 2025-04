Julio Iglesias enciende alarmas por una complicación de salud: ¿Tiene la columna de un hombre de 500 años?

Julio Iglesias, quien a finales del año pasado mandó un mensaje alentador a Raphael por su complicaado estado de salud, ahora podría atravesar su propia crisis. Según revelaciones de su íntimo amigo, el reconocido locutor y periodista Carlos Herrera, Julio Iglesias padece un osteoblastoma, un tumor benigno que afecta a sus huesos, principalmente a la columna vertebral. ¿Qué tan grave es? ¿Se retira? Te contamos.

¿Julio Iglesias se retira?

¿Qué le pasó a Julio Iglesias?

Durante su participación en el programa Poniendo las calles con Carlos Moreno ‘el Pulpo’, el periodista Carlos Herrera, íntimo amigo de Julio Iglesias, habló acerca de las complicaciones de movilidad del intérprete de ‘Me olvidé de vivir’.

El también locutor contó que el deterioro físico del artista no estaba relacionado con un accidente automovilístico del pasado, sino con un osteoblastema, un tumor benigno que afecta los huesos, y en Iglesias particularmente, la columna. El desgaste a raíz de este padecimiento, según Herrera, ha sido progresivo, pues el propio cantante madrileño le confesó que ''de la cintura para abajo, tenía 500 años’’.

Como era de esperarse, estas declaraciones encendieron las alarmas de inmediato y se armó un revuelo en redes, donde fanáticos del también exfutbolista expresaron su preocupación. Por ello, el periodista no tardó en salir a aclarar que ese tumor se le diagnosticó al cantante hace muchas décadas, después de aquel accidente de automóvil que le cambió la vida, pero la salud de Iglesias es estable actualmente pese a ciertas dificultades.

En 1963, Julio Iglesias tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y lo hizo comenzar de nuevo y cambiar de carrera, para dedicarse a la música, pues él había querido ser futbolista y abogado. En 2022, el cantautor español escribió en sus redes: “Hace 55 años mi vida cambió para siempre. Estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente, como digo siempre, juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado”.

¿Julio Iglesias se retira? El cantante ya respondió

Esta no es la primera vez que surgen rumores del supuesto fin de la carrera del cantautor español, de ahora 81 años, pues en el pasado conocidos que han intentado entablar comunicación con él, han esparcido versiones sobre deterioros cognitivos y motrices en el artista. Se ha dicho que el padre de Enrique Iglesias estaría en silla de ruedas. También se ha rumorado que ya no reconoce sus canciones, por un supuesto Alzheimer. Ahora, también han corrido versiones de un posible retiro por el tumor en la columna que el periodista Carlos Herrera dio a conocer.

Por ello, tras la última alarma que pronto escaló en redes, el cantante de ‘Con la misma piedra’ tuvo que salir a aclarar su verdadero estado de salud. En entrevista telefónica con la revista ‘¡Hola!', aseguró que no sólo no se va a retirar pronto, sino que sus problemas de salud están lejos de ser como se cuentan.

Julio Iglesias, intérprete de ‘Ni te tengo, ni te olvido’ ya reaccionó y claramente responde:

“Me han matado mil veces. Me han retirado unas 20 mil. Me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con la soledad. Es mi compañera, pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”.

El cantautor español también dijo: ''A Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. De esa tumoración fui operado en 1963 y, un año y medio después, ya estaba totalmente recuperado’’.

Julio Iglesias además habló de que ha estado trabajando mucho en la serie de Netflix sobre su vida. “Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse. Es seguir trabajando’’, concluyó.