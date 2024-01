Julio Iglesias vive incómodo momento en el aeropuerto ¡Le decomisan 42 kilos de comida!

En las últimas horas, se dio a conocer que Julio Iglesias tuvo un percance con las autoridades del aeropuerto de Punta Cana, en República Dominicana, tras intentar pasar más de 42 kilos de comida.

Según información de diversos medios internacionales, el famoso cantante llegó desde las Bahamas a República Dominicana, lugar donde tiene una villa, el pasado miércoles 10 de enero.

Todo parecía fluir con normalidad, cuando las autoridades detectaron que el español llevaba bastante equipaje y, al momento de revisarlo, se dieron cuenta de que llevaba un aproximado de 42.16 kilos de alimento.

La comida que el octagenario intérprete de De niña a mujer portaba incluía: Frambuesas, frijoles, hongos, lechuga, así como varios productos de origen animal como carne y pollo, los cuales fueron decomisados.

Si bien la policía trató el asunto con mucha discreción y evitaron involucrar al músico, la prensa confirmó que se trataba de Julio Iglesias, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto.

La peculiar situación ha generado diversas reacciones en redes sociales. Sin embargo, la gran mayoría de los internautas tomaron lo ocurrido con humor y se cuestionaron el motivo por el que Iglesias quería llevar tanta comida a un lugar que “no tiene necesidad”.

“No entiendo el delito o el show mediático de esto”, “Esas son cosas de una cuando está viejo”, “Ya Julio no tiene amigos poderosos”, “Por la edad, me imagino que se cuida mucho con lo que come”, “La comida de la semana. Se pasan, dejen al viejito en paz”, “Al menos es comida. No le veo nada malo”, expresaron algunos usuarios.

¿Por qué la policía decomisó los alimentos de Julio Iglesias?

El gobierno de República Dominicana suele ser muy estricto con el ingreso de alimentos a su país, pues quieren evitar cualquier riesgo sanitario a la industria agropecuaria, principalmente, las plagas que puedan ingresar al país.

Cabe destacar que las autoridades dominicanas detectaron recientemente la presencia de la mosca del Mediterráneo, una especie que daña los cultivos. A raíz de esto, pusieron en marcha ciertos protocolos para erradicar esta plaga.

“Todo lo que sea necesario para erradicarlo. Nosotros estamos en la disposición de invertirlo. No vamos a escatimar esfuerzos monetarios ni técnicos”, detalló el ministro de República Dominicana, Limber Cruz

