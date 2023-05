Julio Iglesias reaparece en redes sociales y aclara los rumores sobre su estado de salud

Julio Iglesias realizó un posteó en redes sociales para asegurar que se encuentra muy bien de salud.

Desde hace algunos días varios medios internacionales han informado que supuestamente la salud de Julio Iglesias se vio mermada.

Debido a que uno de sus amigos del cantante, Alberto Mateyko dio a conocer que la parte motriz y la parte cognitiva no le responden al famoso, además que no recuerda ni sus propias canciones según contó Matías Vázquez del programa América TV.

Sin embargo, tras varios días angustias para sus fieles seguidores, Julio Iglesias rompió el silencio sobre estado de salud a través de su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias cosechó grandes éxitos como cantante y compositor; su voz conquistó diversos escenarios al rededor del mundo. / Facebook: Julio Iglesias: La Voz Universal

El cantante publicó una fotografía en donde aparece sentado en un jardín muy grande con una camisa blanca y su cabello lleno de canas.

El también compositor ocupó este posteo para dar a conocer que se encuentra muy preocupado por todos aquellos, quienes aseguraron que se encontraba muy grave de salud: “estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM”.

Además, aclaró que su mente se encuentra en perfecto estado: “pero para las personas que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”.

Finalmente, Julio Iglesias aseguró que la fotografía que colocó en su cuenta de Instagram es reciente y se encuentra mejor que nunca: “esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre”.