Julio Iglesias despierta preocupación en torno a su salud; aseguran que ya no reconoce ni sus canciones

Un amigo del cantante, Alberto Mateiko, quien es un famoso presentador argentino compartió un mensaje en sus redes pidiendo a Julio Iglesias que rompa el silencio sobre su salud.

El intérprete de 79 años, quien vive desde hace varios años en Madrid ha preocupado a sus fans luego de que en A la Tarde de América TV, los presentadores compartieran una exclusiva sobre los problemas de salud que podrían estar afectándolo.

Lo que encendió las alerta fue incluso uno de sus amigos de cantante Alberto Mateyko ha intentado comunicarse con Julio Iglesias, dejando un mensaje pidiendo desesperado a Julio Iglesias que se comunique, el mensaje fue borrado más tarde.

“¿Qué anda pasando Julito? ¿Por qué tanto silencio? Por eso tantas conjeturas. Jorge rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas, salió Daniel Scioli a desmentir al Puma Rodríguez, pero eso salió en todos los medios de comunicación. Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara a la gente me pregunta sabiendo que nuestra de nuestra amistad y yo digo, “no sé nada” ¿qué anda pasando, Julito?”, fue el mensaje del locutor con etiqueta a Julio Iglesias.

Julio Iglesias cosechó grandes éxitos como cantante y compositor; su voz conquistó diversos escenarios al rededor del mundo. / Facebook: Julio Iglesias: La Voz Universal

Uno de los presentadores del programa aseguró que se comunicó con Mateyko, sin embargo, este no quiso salir al aire.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, comentó Matías Vázquez, panelista del programa.

Mientras que la presentadora Cora Debarbieri contó otros detalles sobre su salud, que lo han afectado desde hace décadas y que hoy se han agravado.

“Julio Iglesias está retirado ya de los escenarios hace bastante tiempo por estos Dolores que él viene sufriendo desde hace muchísimos años”.

Agregó: “Él tuvo muy, muy de jovencito, un accidente terrible que tuvo que ser sometido a una intervención en su columna vertebral y esto le trajo a lo largo de su vida muchos dolores y muchos inconvenientes, y al parecer, ahora siendo mayor, es mucho peor estos dolores y los inconvenientes”, finalizó.

Hasta el momento el cantante no ha declarado nada al respecto sobre su salud.