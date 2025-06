Karla Breu y Juan Solo lanzan emotiva colaboración musical: “Volvería”

La cantante y compositora dominicana Karla Breu, quien reside en México desde hace siete años, continúa consolidando su carrera en el país. En esta ocasión, une su talento al del cantautor Juan Solo en una colaboración que busca conectar con un nuevo público.

“Desde que llegué a México, él fue uno de los primeros que me apoyó. Me abrió los brazos y me dio la oportunidad de abrir varios de sus conciertos. Así nació nuestra amistad. Este tema me conmovió desde que lo escuché. Cuando me propuso grabarlo juntos, fue como un regalo”, compartió Karla en entrevista exclusiva para TVNotas. La canción, compuesta por Juan Solo hace más de 15 años, ha tenido buena recepción en redes sociales. “La gente ha conectado con esta dupla. No será la última vez que trabajemos juntos. Es maravilloso ver cómo las personas se identifican con lo que uno escribe desde lo más profundo: las emociones”.

Karla Breu reconoce que su llegada a México no fue sencilla, pero ha sido un camino de crecimiento personal y profesional.

“Claro que tuve miedo, pero este sueño lo tengo desde niña. Aunque no fue fácil, me abrieron los brazos. Desde que empecé a compartir mi música, hubo personas que conectaron desde el primer momento. Hoy siguen conmigo y se han vuelto familia”. La artista iniciará una gira por varias ciudades junto a Juan Solo, además de lanzar una serie de presentaciones bajo el concepto Entre canciones.

“Este nuevo formato incluye canciones que han sido éxitos, pero ahora con un estilo más romántico, más nuestro. En mi canal de YouTube ya he subido versiones de temas como Turista de Bad Bunny, y a la gente le ha gustado. Así que seguiré con ese estilo”.

Trayectoria de Karla Breu

Karla Priscilla Abreu Marrero, conocida artísticamente como Karla Breu, nació el 29 de diciembre de 1997 en Santo Domingo, República Dominicana. Proveniente de una familia artística, creció rodeada de música, pintura y danza. A los 19 años abandonó sus estudios de medicina para dedicarse de lleno a la música.

En 2018 se mudó a México, donde lanzó su primer sencillo Mi amor, seguido por varios temas que la posicionaron en el gusto del público. Su álbum debut homónimo fue lanzado en 2021, con sencillos como Te prometo y No sé olvidarte, que se mantuvieron en el top 20 de Los 40 México.

Ha abierto conciertos para artistas como Reik, Ana Torroja y Reyli Barba, y se ha presentado en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional. En 2024 lanzó su segundo álbum Vaivén, con temas como Aquí voy a estar y Tú no vales la pena, consolidando su lugar como una de las voces emergentes más sólidas del pop latinoamericano.

