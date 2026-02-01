¿Santa Fe Klan quiere volver con Maya Nazor? Confiesa que desea otro hijo con su ex y estalla la polémica

Santa Fe Klan volvió a sacudir las redes sociales con una confesión que nadie vio venir: ¡quiere tener otro o varios hijos con Maya Nazor, su ex pareja y madre de su pequeño!. Aunque el querer tener hijos no fue lo que desató la polémica sino el como ¿piensa en inseminación artificial?

Maya Nazor y Santa Fe Klan / Instagram @santa_fe_klan_473 y @nazormaya

¿Santa Fe Klan quiere otro hijo con Maya Nazor aunque ya no sean pareja?

Durante una charla en el pódcast de Gusgri, Santa Fe Klan habló de Maya Nazor con cariño, dejando ver que, pese a la separación, el vínculo como padres sigue pesando en su vida. Incluso reveló que estaría dispuesto a recurrir a métodos médicos para que sus futuros hijos sean hermanos directos de su único hijo.

“Si ya no se pudo seguir ahí haciendo más familia con la Maya, pues hay que seguir buscándole a ver dónde porque yo sí quiero, o que se hable. Sí, para que sean todos ahí de ella (…) Yo sí quiero tener una familia. Yo siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi niño. A veces que ando pedo o triste les digo: ‘Yo los amo, son mi familia y siempre van a estar ahí para ustedes nada más no se olviden de mí’. Hay un cariño”.

Además, sorprendió al hablar abiertamente de inseminación: “Que se hable, que sean todos de ella y aunque ya no tengamos relaciones… yo le doy mis… (inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien”.

¿Cuántos hijos quiere tener Santa Fe Klan?

Si algo dejó boquiabiertos a sus seguidores fue su idea de familia numerosa. Sin rodeos, el intérprete soltó: “Quiero tener unos 10 o 15 hijos”.

La frase explotó en TikTok, Instagram y X. Algunos fans aplaudieron que hable de la paternidad con tanto entusiasmo. Otros, en cambio, pusieron sobre la mesa temas como la estabilidad emocional, el tiempo que implica criar a tantos hijos y los retos legales que podrían surgir.

¿Quién es Santa Fe Klan? / Redes sociales

De los problemas a la amistad: ¿Qué pasó entre Santa Fe Klan y Maya Nazor por la manutención de su hijo y cómo lograron llevar la fiesta en paz?

No todo ha sido armonía. A inicios de 2025, el conflicto entre Santa Fe Klan y Maya Nazor se hizo público cuando el rapero aseguró que no pudo ver a su hijo durante fechas importantes. En respuesta, Maya Nazor lanzó fuertes declaraciones y habló de presunta violencia económica, además de mencionar la preocupación por la seguridad durante algunas visitas.

En medio de esa polémica, Santa Fe Klan reveló que entrega 250 mil pesos mensuales como manutención, cifra que generó críticas en redes hacia la influencer. Sin embargo, ahora el cantante adoptó un tono distinto y defendió ese apoyo económico.

“Si le sobra está bien, que lo guarde, que lo ahorre, de todos modos siempre va a ser la mamá de Luka ni modo que la vaya a dejar abajo, hasta le puedo dar más (…) Que se lo gaste en lo que quiera, pues para eso es el dinero, para ir a donde quiera”.

Con esto, el artista dejó claro que, más allá de los roces del pasado, su prioridad es que a su hijo no le falte nada.