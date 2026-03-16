¿Se desató una bronca entre Santa Fe Klan, C-Kan, Dharius y Millonario en Ring Royale? Seguridad intervino

La noche del Ring Royale 2026 terminó envuelta en polémica luego de que surgieran rumores de una pelea presuntamente entre Santa Fe Klan, C-Kan, Dharius y Millonario durante el evento organizado por Poncho de Nigris. Aunque el espectáculo estaba centrado en combates de box entre celebridades, lo que realmente llamó la atención del público fue lo que habría ocurrido fuera del ring, donde varios raperos invitados protagonizaron un momento de tensión que rápidamente encendió las redes sociales.

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Así se vivió la ceremonia de pesaje del Ring Royal / Redes sociales y captura de pantalla

¿Poncho de Nigris confirmó la pelea entre Santa Fe Klan, C-Kan y Dharius en el Ring Royale?

Durante la transmisión del Ring Royale 2026, el organizador y conductor del evento sorprendió al revelar que había tensión entre algunos raperos invitados. Sus palabras despertaron la curiosidad de los espectadores que seguían el show.

“Ahorita estaba el C-Kan, el Dharius, se estaban peleando con Santa Fe Klan y no sé quién más ahí, entraron los de seguridad a separarlos” Poncho de Nigris

Lejos de apagar el fuego, el influencer incluso lanzó una propuesta que encendió todavía más el debate: invitó a los raperos a resolver sus diferencias arriba del ring en una futura edición del evento.

“Que se suban al ring a pelearse, pues se andan peleando en la calle, súbanse al ring, aquí está el Ring Royale para que se den en su madr*, con los guantes, que entrenen, pero que entrenen, que sea un compromiso, disciplina, que subas con técnica”, concluyó.

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Poncho de Nigris

¿Qué pasó realmente entre Santa Fe Klan y C-Kan en el Ring Royale 2026?

Hasta ahora, los detalles sobre qué ocurrió exactamente entre Santa Fe Klan, C-Kan, Dharius y Millonario siguen siendo confusos y es que cada uno de los raperos tenía un papel distinto durante la noche. Santa Fe Klan acudió como invitado especial e incluso se animó a improvisar para el público. Por su parte, C-Kan y Dharius acompañaron al influencer Abelito cuando subió al ring al ritmo de la canción “Esta vida me encanta”.

Esto ha provocado que muchos fans se pregunten en qué momento se habría generado el conflicto, ya que aparentemente todos estaban participando en el evento sin problemas antes de que surgieran los rumores de pelea.

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Y aunque no existe un video que muestre golpes directos, sí circula en redes un clip grabado por asistentes al evento donde se observa a dos grupos de raperos separados por un pasillo del escenario. En las imágenes se aprecia que los artistas se lanzan señas y palabras a distancia, mientras el ambiente se vuelve cada vez más tenso. Todo esto habría ocurrido mientras Abelito estaba dando un discurso en el ring, lo que hizo aún más evidente el momento para el público.

Según versiones que comenzaron a circular en redes sociales, el conflicto supuestamente habría iniciado en camerinos, aunque esto no está confirmado. Algunos usuarios incluso afirmaron que uno de los raperos presuntamente habría lanzado una botella, pero no existe evidencia clara de ese momento.



“La neta seas fan de los que sea, sabemos que el santa no se anima a darse un tiro”.

“C Kan pudo cantar cualquier otra rola y cantó ‘Esta vida me encanta’ como burla”.

“Desde que vi al C-Kan y al Dha con Abelito y después al Millonario y el Santa Fe, supe que iba a haber carnita esta semana”.

Incluso hubo quienes celebraron la idea de que el conflicto pudiera resolverse en el ring si Poncho de Nigris decide organizar una pelea oficial entre raperos en futuras ediciones del evento.