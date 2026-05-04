Julio César Chávez de luto: ¿De qué murió Eduardo Lamazón, icónica voz del boxeo mexicano, a los 69 años?

La industria del deporte mexicano se viste de luto. Y es que hace unos momentos se dio a conocer la muerte de Eduardo Lamazón, cuya voz se volvió un referente en el boxeo nacional, a los 69 años. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Eduardo Lamazón, icónica voz del boxeo mexicano?

Entre los primeros en confirmar la noticia sobre la muerte de Eduardo Lamazón fue Julio César Chávez, exboxeador y comentarista deportivo. A través de Instagram, el deportista le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Querido amigo, te voy a extrañar un chi…, Lama, Lamita, que Dios te reciba. Adiós, mi Lama. Fue un honor trabajar contigo. Te voy a extrañar”, escribió.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su repentino fallecimiento a los 69 años. No obstante, muchos consideraron que se veía “muy enfermo” durante su última aparición ante los medios.

Ha circulado la versión de que, al parecer, pereció durante el pasado fin de semana a causa de un infarto fulminante. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Eduardo Lamazón / Redes sociales

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