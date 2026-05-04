Influencer desaparecido es hallado muerto en trágicas circunstancias, ¿quién era Freddy Rodríguez?

En medio del luto por Eduardo Lamazón, cuya voz se volvió un referente en el boxeo mexicano, se confirma la muerte de Freddy Rodríguez, un influencer hondureño que llevaba varios días desaparecido. Informes preliminares indican que su cuerpo fue hallado en espeluznantes circunstancias. Esto es todo lo que se sabe.

Freddy Rodríguez / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Freddy Rodríguez, influencer que fue encontrado quemado en Honduras?

De acuerdo con información oficial, las autoridades de Honduras hallaron un cuerpo con características similares a las de Freddy Rodríguez, quien llevaba algunos días desaparecido, el pasado 26 de abril, en una zona remota entre El Tablón y Las Ánimas, al sur del país.

Sin embargo, debido al estado del cuerpo, la identificación tardó unos días, siendo hasta el 1 de mayo que se pudo constatar que los restos pertenecían al influencer de 34 años. Según se reporta, el cuerpo estaba en estado de descomposición y completamente carbonizado.

Se mencionó que el cuerpo presentaba signos de violencia. Se teoriza que lo asesinaron en otro lugar y después lo trasladaron a la escena del crimen para quemarlo, con el objetivo de dificultar su identificación.

Las investigaciones siguen su curso y, hasta el momento, no existen sospechosos del hecho. En tanto que su familia no ha querido dar más declaraciones sobre el asunto. Se ha reportado que se están preparando los ritos funerarios para darle el último adiós.

Freddy Rodríguez / Redes sociales

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Filtran los últimos mensajes de Freddy Rodríguez, influencer asesinado y quemado en Honduras

Freddy Rodríguez, de 34 años, era un influencer que se dedicaba a compartir contenido sobre la buena alimentación y el ejercicio. Entre los últimos mensajes que compartió previo a su desaparición y posterior asesinato están:

“Tu cuerpo soporta cualquier cosa, es tu mente a la que debes convencer”

“Coraje y garra son lo que me sobra”

“Yo jamás me rindo”

“Mi mayor miedo es morir flaco”

“Me estoy esforzando muchísimo; tiene que valer la pena”

Algunos allegados lo recordaron como una persona comprometida, energética y siempre dispuesta a motivar a los demás para que lograran sus metas: “Más allá de cualquier noticia, ROSADO fue una gran persona y un verdadero amigo. Quienes lo conocimos sabemos el gran corazón que tenía”, contó un amigo.

Los internautas han exigido justicia mediante redes sociales, pidiéndoles a las autoridades hondureñas que atrapen pronto a los responsables del terrible siniestro.

Freddy Rodríguez / Redes sociales

¿Quién era Freddy Rodríguez, influencer asesinado y quemado en Honduras?

Freddy Rodríguez fue un influencer, modelo y deportista de nacionalidad hondureña. Tenía 34 años al momento de su asesinato. Hace algunos años, comenzó a compartir contenido sobre ejercicio y estilo de vida saludable. También fungía como entrenador personal.

Por lo que se podía ver en redes sociales, tenía pareja. Al parecer, esta mujer no pertenecía al mundo del internet. En TikTok, tenía más de mil seguidores.

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