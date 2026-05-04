Promesa del básquetbol muere aplastado por un aro mientras practicaba: ¡Así fue el trágico momento! VIDEO

Hace unas semanas se confirmó la trágica muerte de Lauren Turner, promesa del fútbol femenil, quien fuera atropellada por un camión. Ahora, un nuevo suceso sacude al deporte.

Una tragedia quedó grabada en cámara, luego de que una promesa del básquetbol perdiera la vida mientras practicaba en una cancha. El momento se viralizó en redes y muchos culpan la falta de mantenimiento en el lugar del suceso. ¿Cómo fue?

Silueta muerte / Canva

¿Quién era el joven que murió mientras practicaba basquetbol?

Hardik Rathi no era un jugador más, en redes lo destacaban como una promesa del basquetbol en la India, gracias a su a su desempeño en torneos nacionales, donde había representado a su ciudad con resultados sobresalientes.

El impacto de su fallecimiento se extendió rápidamente entre comunidades deportivas, clubes y aficionados, quienes expresaron su pesar.

Además, piden que se revisen, de manera general, las instalaciones en las que nuevos deportistas comienzan su carrera en el básquetbol.

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Hardik Rathi, joven basquetbolista que murió / Indian Express

¿Cómo fue el momento en el que el joven murió aplastado por un aro?

Todo pasó cuando Hardik Rathi se encontraba dentro de un complejo deportivo en la ciudad de Rohtak, a unos 50 kilómetros de Nueva Delhi, India.

El fatal incidente ocurrió mientras el joven realizaba una práctica habitual. De acuerdo con los reportes y el video, Rathi se acercó al aro y se colgó de la estructura, la cual cedió repentinamente debido a una falla estructural. El aro metálico colapsó y cayó directamente sobre su pecho, provocándole la muerte de manera instantánea.

El hecho quedó registrado en video, material que rápidamente se difundió en redes sociales, generando conmoción tanto en la comunidad deportiva e internautas.

Los primeros informes, recabados de medios locales, señalaron que el complejo deportivo y el soporte del aro presentaba signos evidentes de deterioro, incluyendo oxidación avanzada y falta de mantenimiento.

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¿Cuál fue la trayectoria de Hardi Rathi en el basquetbol?

Según información del Indian Express, medio de aquel país, Hardik Rathi representó a Haryana, su ciudad, en diversos torneos juveniles, incluyendo competencias sub-junior y campeonatos a nivel país, en los que obtuvo medallas y distintos reconocimientos.

Además, era visto como un deportista con un futuro prometedor, incluso había sido recientemente convocado a procesos de selección nacional, lo que lo ponía cada vez más cerca de cumplir su meta de representar a India en torneos internacionales.

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