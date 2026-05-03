Despierta América de luto: Conductores despiden devastados a querido colega, “Paz a sus restos”

El equipo del matutino Despierta América reportó, devastado, la muerte de un querido integrante de la cadena Univisión. La noticia fue dada a conocer durante una de las emisiones del programa, donde conductores le dieron el último adiós, visiblemente conmovidos.

Despiden a querido miembro de Despierta América. / Redes sociales

¿Por qué el programa Despierta América se encuentra de luto?

El equipo de Despierta América se encuentre en un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de su colega y amigo, Martín Guzmán Monroy, una figura clave detrás de cámaras cuya trayectoria dejó huella tanto en México como en Estados Unidos.

La difícil noticia fue compartida en vivo por la conductora Karla Martínez, quien expresó que se trataba de “ una de esas que no quisiéramos dar ”. Con voz entrecortada, anunció la partida de Guzmán Monroy, generando un ambiente de tristeza entre sus compañeros.

Por su parte, su colega Raúl González recordó al camarógrafo como un profesional ejemplar y un ser humano generoso. “ Hoy lo recordamos con mucho cariño por su talento, por su entrega y por la generosidad con la que tocó tantas vidas ”, expresó González.

Tras esto, muchos comenzaron a preguntarse las causas que llevaron al también periodista a perder la vida. ¿Qué le pasó?

Te puede interesar: ¿De qué murió Raúl del Pozo? Confirman muerte del periodista a los 89 años

¿De qué murió el camarógrafo y periodista Martín Guzmán?

Según información difundida por el portal Las Top News, Martín Guzmán murió en un accidente automovilístico que se registró cerca de las 3:00 de la madrugada, del 27 de abirl, en horario de Miami. Martín Guzmán manejaba su Corvette rumbo a su domicilio cuando una fuerte lluvia lo tomó por sorpresa.

Hasta ahora, las causas precisas del percance no han sido confirmadas. No obstante, reportes preliminares señalan que el camarógrafo habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara contra un árbol que, tras el impacto, cayó sobre el automóvil y lo aplastó.

Asimismo, se informó que, al momento del incidente, su esposa se encontraba de regreso desde Washington, donde había cubierto un hecho relacionado con un presunto atentado contra el presidente Donald Trump durante el fin de semana.

Lee: Muere un famoso conductor de televisión tras realizarse un trasplante de riñón; así lo anunciaron en vivo

Martín Guzmán, periodista y camarógrafo que murió / IG: elianzidan

¿Quién era Martín Guzmán y a qué se dedicaba?

Martín Guzmán comenzó su trayectoria profesional en México como camarógrafo de Univision Noticias, donde logró consolidar una carrera de más de dos décadas.

De acuerdo con lo expresado por Jorge Ramos, además de su labor tras la cámara, también desempeñaba funciones como periodista. Información de Radio Fórmula señala que Guzmán tuvo un papel clave en la cobertura de eventos de relevancia internacional.

El mismo medio destaca que, en años recientes, se sumó a la etapa digital del periodista, adaptándose a las nuevas plataformas e incursionando en el ámbito del streaming.

Tal vez te interese: Muere querida periodista, a los 50 años, tras lucha contra enfermedad incurable ¿Quién fue Mabel Montes?