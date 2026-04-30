Mamá de Noelia Castillo se pronuncia en contra de la eutanasia, pese a haber apoyado a su hija en el proceso

Hace algunos meses, se hizo viral la historia de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que solicitó la muerte asistida. La chica argumentó que ya no podía soportar los dolores que sentía por la paraplejía que sufría a causa de un intento de suicidio fallido.

La postura de sus papás ante la decisión fue relativamente opuesta. Y es que su papá se negó hasta el último momento y, según lo dicho por la propia Noelia, hasta le señaló que “ya estaba muerta para él”. En tanto que su mamá, si bien también se oponía, decidió acompañarla hasta su último momento.

Ahora, la madre de la joven sorprende a todos al compartir un video en el que se dice en contra de la eutanasia y exige a las autoridades españolas que la prohíban, ¿cuál es la razón? Te contamos los detalles.

Mamá de Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Por qué Noelia Castillo quiso morir mediante la eutanasia?

La historia de Noelia Castillo es muy compleja. Según lo que comentó en diversas entrevistas, su calvario inició cuando era adolescente. Su salud mental se vio muy afectada tras la separación de sus padres. La diagnosticaron con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP).

A la par de esto, fue puesta bajo resguardo del gobierno desde los 14 años hasta que cumplió la mayoría de edad. Noelia comentó que había sufrido tres abusos: el primero por parte de un exnovio, el segundo perpetrado por un grupo de hombres en una discoteca y un tercero también en un antro por otro grupo de hombres.

En 2022, varios días después del segundo ataque grupal, intentó acabar con su vida arrojándose desde un edificio. Aunque sobrevivió, quedó con secuelas graves, incluyendo una paraplejia que le causaba dolores y le impedía hacer cosas básicas como ir al baño.

En 2024, fue ante la autoridad española y solicitó la muerte por eutanasia. Si bien su pedido fue aprobado, la familia se opuso e inició una batalla legal junto a una organización de abogados cristianos. Al final, un juez falló a favor de Noelia.

Su muerte asistida se realizó el pasado 26 de marzo, en un hospital de Barcelona. Su mamá comentó que el padre no quiso pagar los gastos funerarios, por lo que tuvieron que pedir ayuda al gobierno.

Noelia Castillo / Redes sociales

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Mamá de Noelia Castillo reaparece y pide que la ley de eutanasia desaparezca

A través de redes sociales, Yolanda Ramos, mamá de Noelia Castillo, compartió un video con un mensaje dirigido a las autoridades españolas. La señora comenzó diciendo que su hija no era candidata a la eutanasia, pues no padecía ninguna enfermedad incurable.

Según su versión, los médicos le dijeron que la paraplejia de Noelia podría mejorarse con tratamientos.

“Mi hija tenía enfermedades mentales; el TLP y el TOC. Mi hija tenía toda una vida por delante. Tenía 25 años y a nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa… que iría mejorando y ella no tuvo ningún tratamiento. Cuando estuvo en el último psiquiátrico, a los 22 años, su papá firmó el alta, a espaldas mías y de sus hermanas. Allí perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad con este gobierno que tenemos”, manifestó.

Señaló que “no entiende la eutanasia de esa forma”, pues tenía conocimiento de que solo se le autorizaba a personas con enfermedades terminales: “No es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. No creo que haya sentido tanto dolor porque no tomaba morfina hasta marzo del año pasado”, manifestó

Aseguró que las enfermedades mentales de su hija “no fueron tratadas”, por lo que no tenía la capacidad de decidir si realmente quería o no la eutanasia: “Como ella era mayor de edad, no me permitían ver su historial, ni ver por ella”, expresó y finalizó diciendo:

“Ahora lo único que pido que, por favor, esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias, no quiero que haya más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer”. Mamá de Noelia Ramos

¿Cómo se aprueba la eutanasia en España?

Desde 2021, España aprobó legalmente la eutanasia. Los ciudadanos de ese país podrán iniciar la solicitud siempre y cuando sean mayores de edad y tengan una enfermedad terminal o crónica. Estos son los pasos claves:

Primera Solicitud (Escrita) : El paciente presenta una solicitud por escrito (firmada y fechada) a su médico responsable, demostrando capacidad y voluntad libre.

: El paciente presenta una solicitud por escrito (firmada y fechada) a su médico responsable, demostrando capacidad y voluntad libre. Deliberación y Verificación: El médico revisa el caso, evalúa la enfermedad y la capacidad del paciente, y verifica que se cumplan los requisitos legales.

El médico revisa el caso, evalúa la enfermedad y la capacidad del paciente, y verifica que se cumplan los requisitos legales. Segunda Solicitud (15 días después) : Transcurridos al menos 15 días naturales, se debe realizar una segunda solicitud por escrito.

: Transcurridos al menos 15 días naturales, se debe realizar una segunda solicitud por escrito. Consulta Médica : El médico responsable consulta a un médico consultor que valide la información en un máximo de 10 días.

: El médico responsable consulta a un médico consultor que valide la información en un máximo de 10 días. Comisión de Evaluación: Si los médicos aprueban, el caso pasa a la Comisión de Evaluación y Control de cada comunidad autónoma, que debe autorizar la prestación.

Si los médicos aprueban, el caso pasa a la Comisión de Evaluación y Control de cada comunidad autónoma, que debe autorizar la prestación. Prestación de la Ayuda: Tras la aprobación, el paciente decide la fecha y el método (administración directa por médico o autoadministración) en el domicilio o centro sanitario.

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