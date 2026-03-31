Noelia Castillo: Filtran la verdadera relación con su padre y aseguran ¿vendía contenido para adultos? VIDEO

El caso de Noelia Castillo Ramos no deja de dar giros inesperados. A días de su eutanasia en España, comenzaron a circular videos antiguos que reabren el debate: su relación con su padre ¿no sería como ella la describió? y resurgen dudas sobre su vida antes del caso que conmocionó al país.

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Noelia Castillo / Redes sociales

¿Quién fue Noelia Castillo y por qué su muerte por eutanasia sigue generando polémica?

La muerte de Noelia Castillo Ramos, joven catalana de 25 años, continúa sacudiendo a España y a las redes sociales. Su caso se convirtió en uno de los más mediáticos relacionados con la eutanasia en España, luego de que un juez autorizara el procedimiento pese a la oposición frontal de su familia, especialmente de su padre.

Noelia murió la mañana del jueves 26 de marzo, luego de recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria ubicada en Sant Pere de Ribes, Barcelona. Horas antes, personas cercanas y figuras públicas como el músico James Rhodes intentaron convencerla de que reconsiderara su decisión, incluso ofreciéndole apoyo económico. Sin embargo, la joven mantuvo su postura hasta el final.

Tras su fallecimiento, surgió la versión de que Noelia se habría arrepentido en el último momento, pero presuntamente los médicos no permitieron la retractación debido a que sus órganos ya estaban comprometidos. Este señalamiento, como muchos otros alrededor del caso, intensificó el debate público.

La historia de Noelia no solo estuvo marcada por su decisión final, sino por una vida atravesada por violencia, intentos de suicidio, lesiones físicas severas y una fractura familiar que ella misma denunció en entrevistas previas.

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¿Qué decía Noelia Castillo sobre la relación con su padre en sus últimas entrevistas?

Uno de los puntos que más impacto causó fue la relación entre Noelia Castillo y su padre, misma que ella describió como distante, fría y dolorosa. En entrevistas televisivas, como la que concedió al programa ‘Y ahora Sonsoles’, la joven dejó en claro que se sentía abandonada emocionalmente.

Según sus palabras, su padre nunca le creyó ni sus dolores físicos ni el sufrimiento emocional que arrastraba desde años atrás. Noelia aseguró que al enterarse de su solicitud de eutanasia, él le dijo “que no tenía corazón, que era muy fría, que estaba hueca por dentro”.

Noelia Ramos / Redes sociales

“No me llama nunca, no me escribe nunca. Le llamo yo”, relató visiblemente afectada. Incluso, confesó que su padre le advirtió que no asistiría ni a la eutanasia ni a su entierro, marcando un quiebre definitivo en su relación.

La frase que más resonó en la audiencia fue contundente y dolorosa: “¿Para qué me quiere viva?”, cuestionando si su única opción era seguir hospitalizada sin una calidad de vida digna.

Estas declaraciones fueron clave para que la opinión pública empatizara con su decisión, pero ahora nuevos elementos están cambiando la conversación.

⚠️ Difícil de ver! Aquí aparecen las imágenes del momento en que Noelia Castillo es retirada de su hogar. Forzaron la entrada y se la llevaron al centro de menores mientras su abuela y su madre suplicaban. pic.twitter.com/0wt3yCPUfO — Guajiro Digital (@GuajiroDigital) March 26, 2026

Videos filtrados de Noelia Castillo y su padre: ¿era tan mala su relación?

Tras la muerte de Noelia Castillo, usuarios en redes comenzaron a investigar su pasado digital y salieron a la luz videos grabados en 2020 que muestran una dinámica muy distinta entre ella y su padre.

En uno de los clips, se observa a ambos participando en un reto de TikTok, donde Noelia le envía imágenes de artículos de maquillaje y él debe describirlos aunque no supiera qué eran. Lejos de la frialdad que ella denunciaba, la conversación es relajada, cercana y cariñosa.

Incluso, Noelia lo llama “sonso” en tono juguetón, mientras él responde con risas, corazones y besos a la cámara. Al final del video, él saluda amablemente a TikTok.

Este material, aunque antiguo, provocó que en redes surgiera una pregunta inevitable: ¿la relación con su padre se deterioró después o siempre fue más compleja de lo que se contó públicamente?

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¿Noelia Castillo vendía contenido exclusivo? El video que desató teorías

Otra grabación que comenzó a circular corresponde a 2021, un año antes de la violación que Noelia Castillo relató en entrevistas. En el video, ella aparece bailando con un vestido rojo, mientras en la descripción invita a sus seguidores a seguirla en una plataforma de contenido exclusivo.

Aunque este tipo de plataformas no son exclusivamente para contenido íntimo y permiten otros formatos de interacción con fans, el hallazgo desató especulaciones en redes sociales.

Algunos usuarios cuestionaron por qué ciertos aspectos de su vida no fueron mencionados en entrevistas posteriores, mientras otros defendieron con firmeza su derecho a expresarse libremente sin que eso justifique la violencia que sufrió.



“¿Y cuál es el problema? Eso no le da derecho a nadie a hacerle daño.”

“Se nos contó una historia muy distinta, no juzgo, pero sí sorprende.”

“Cómo puede cambiar la vida de un momento a otro.”

“En esos videos todavía no le había pasado nada.”

“Una reacción común en víctimas de violación es la hipersexualidad.”

También hubo quienes señalaron que este tipo de conductas podrían estar relacionadas con secuelas emocionales tras experiencias de violencia, recordando que cada víctima reacciona de manera distinta. Sin embargo, estos videos fueron grabados un año antes de sufrir violación.