Esmeralda Ugalde se pronuncia tras la muerte de Noelia; lanza desgarrador mensaje: “Que encuentre la paz”

La cantante y conductora Esmeralda Ugalde compartió un mensaje luego de que se diera a conocer la muerte de Noelia Castillo Ramos, ocurrida en España por eutanasia, ¿qué dijo la mexicana? Te revelamos todos los detalles sobre su postura.

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Esmeralda Ugalde habla tras la muerte de Noelia. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Noelia y por qué pidió la eutanasia en España?

El caso de Noelia Castillo se dio a conocer tras confirmarse que la joven de 25 años fue sometida a eutanasia el jueves 26 de marzo en España, luego de haber iniciado el proceso desde 2024. Su solicitud se desarrolló en medio de un conflicto legal con su padre Gerónimo Castillo, quién, representado por la asociación Abogados Cristianos, buscó frenar el procedimiento.

La joven atravesó diversas situaciones que marcaron su historia, entre ellas que fue víctima de una violación colectiva y sufrió diversas agresiones, además de enfrentar un intento de suicidio. Tal como lanzarse de un quinto piso, hecho que derivó en una condición de parapléjica, lo que le provocaba fuertes dolores y también tenía incontinencia fecal.

El proceso legal y médico que rodeó su caso mantuvo atención pública durante meses, hasta que finalmente se llevó a cabo la eutanasia conforme a su solicitud, en un contexto donde intervinieron tanto instancias médicas como jurídicas.

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Noelia murió tras ser sometida a eutanasia en España. / Redes sociales

¿Qué dijo Esmeralda Ugalde tras la muerte de Noelia?

La cantante y conductora Esmeralda Ugalde reaccionó a la muerte de Noelia Castillo, un caso que generó conversación en distintos espacios. A través de un mensaje, compartió cómo recibió la noticia y el impacto que tuvo en ella.

Este tema me tocó muy profundo. Que encuentre la paz eterna Noelia, descanse en paz. Concuerdo con lo que dijo: ‘Este mundo no se está encaminando a algo mejor y eso duele’. Esmeralda Ugalde sobre la muerte de Noelia.

En su mensaje, la conductora del programa Venga la alegría fin de semana también abordó la importancia de la empatía en la convivencia cotidiana, señalando la necesidad de reflexionar sobre el trato entre las personas y el entorno social en el que se desarrollan.

“Ojalá todos aprendiéramos y fuéramos más amables con el otro, más humanos, más cuidadosos, amorosos, cuidando al que está al lado, siendo espacio seguro para todo ser que se acerque”, puntualizó la hermana de Ana Bárbara.

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Esmeralda Ugalde envía mensaje tras la muerte de Noelia en España. / Redes sociales

¿Quién es Esmeralda Ugalde?

Esmeralda Ugalde es una conductora, actriz y cantante mexicana nacida el 27 de octubre de 1991 en Río Verde, San Luis Potosí, se dio a conocer a nivel nacional en 2010 al participar en el reality musical La academia, donde obtuvo el primer lugar de la competencia.

Tras su paso por el programa, continuó su formación artística en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (Cefat) y desarrolló proyectos en televisión como actriz. También ha mantenido actividad en la música, con presentaciones en distintos escenarios y colaboraciones con agrupaciones del género regional mexicano, además de impulsar material discográfico propio desde sus inicios.

Con el tiempo, su carrera se ha extendido a la conducción de programas de televisión. Ha formado parte de emisiones como Corazón grupero y posteriormente se integró al matutino Venga la alegría en su edición de fin de semana, donde ha mantenido presencia como conductora dentro del formato televisivo.

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