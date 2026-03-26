Muere Noelia: Así fueron sus últimos momentos; revelan que su padre la habría “dañado”, ¿no se despidieron?

La muerte de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, ha causado polémica, controversia y tristeza. Castillo falleció este jueves tras recibir la eutanasia en el centro sociosanitario Sant Camil, ubicado en Sant Pere de Ribes, España. Ahora, revelan que el padre habría actuado “de mala fe”, minutos antes de que Noelia perdiera la vida. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué Noelia Castillo Ramos solicitó la eutanasia en España?

El nombre de Noelia Castillo Ramos cobró gran relevancia en España durante las últimas semanas. Con apenas 25 años, originaria de Cataluña, enfrentó a su familia y causó un prolongado proceso judicial que llegó hasta instancias europeas.

Todo se remonta a un hecho profundamente traumático. Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple, un suceso que marcó un punto de quiebre en su vida. Tiempo después, el 4 de octubre de 2022, enfrentó uno de los momentos más críticos al arrojarse desde un quinto piso con la intención de terminar con su vida. Aunque logró sobrevivir, las secuelas fueron permanentes.

De acuerdo con lo reportado por el diario El Mundo, la joven quedó con graves consecuencias físicas tras el incidente.

Con un diagnóstico irreversible y un sufrimiento constante, en 2024 toma una decisión que lo cambia todo: solicita formalmente la eutanasia, amparada en la ley vigente en España.

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¿Por qué aseguran que el padre de Noelia Castillo Ramos la habría “dañado”?

Poco a poco se han difundido varios vídeos en redes sociales sobre los últimos momentos de vida de Noelia Castillo. Algo que generó conmoción fue una declaración de su madre, quien aseguró que el propio padre de Noelia no pagaría el “entierro”:

Le he dicho que pague el hospital, ya que no quiere pagar el entierro teniendo el dinero. Había cobrado su herencia, había cobrado su indemnización, más de 60 mil euros. Se niega a pagar el entierro de su hija. Madre de Noelia Castillo

Además, la madre de Noelia reveló que en efecto el padre fue a la habitación de su hija, pero más allá de una despedida emotiva, habría existido un reclamo que afectó a la joven: “ Lo que ha hecho es ir a hacerle más daño a mi hija. Ha pasado por la habitación y le ha dicho: ‘Tú lo has empezano, tú lo terminas’ ”, mencionó la madre.

Los comentarios de la señora han generado molestia en internautas, pues aunque el padre no estaba de acuerdo con la decisión de Noelia, muchos creen que debe hacerse cargo del funeral.

Algunos de los comentarios son los siguientes:



“Menuda familia repugnante”,

“El comportamiento del padre es indignante. (...) Habla de una frialdad moral absoluta” y,

“El entierro lo pagan entre los 2 señora, ya que es la hija de ambos”.

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Madre de Noelia habla sobre su padre / X: Lo +Viral

¿Cuál son los videos filtrados de Noelia Castillo antes de la eutanasia?

Otro de los momentos polémicos fue, sin duda, un vídeo filtrado por el padre de Noelia Castillo Ramos, en el que la joven aparece en plena rehabilitación, ya que tenía problemas de movilidad por la paraplejia que padecía.

“Padre de Noelia”:

Porque el papá de la chica que dormirá hoy España, reveló sus avances para caminar muchos meses despues de la violación grupal para que la gente condene a la justicia por la decisión que tomó pic.twitter.com/TIIkoNGKDC https://t.co/HQjNwjfDCs — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) March 26, 2026

Muchos internautas mencionan que el padre es el único que ha compartido este tipo de contenidos, y que probablemente era el único preocupado por el bienestar de ella. Aquí algunos de esos comentarios:



“Solo el padre la amaba con locura”,

“Hay un montón de videos del padre ayudando en la rehabilitación de Noelia, de la madre no hay ni uno” y,

"¿No hizo más la madre?”

Eso no es todo, también circuló en redes el video en el que unos hombres llegarían presuntamente al domicilio de Noelia, según dicen, para llevársela. En el clip se observa que dichos sujetos tumban la puerta y, posteriormente, se escuchan los gritos de súplica presuntamente de su abuelita y su madre.

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