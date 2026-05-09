Famosa actriz pide oficialmente la eutanasia, tras años de enfermedades que la azotan: “Es insoportable”

Hace unas semanas, la historia de Noelia Castillo se volvió viral luego de que la joven española de 25 años solicitara acceder a la eutanasia. Noelia explicó que ya no soportaba los fuertes dolores derivados de la paraplejía que padecía tras sobrevivir a un intento de su1c1d10..

Ahora, una querida actriz ha solicitado ante un tribunal, acceder legalmente a la eutanasia, argumentando que ha vivido durante años, con enfermedades severas. Ante el asombro de sus seguidores, la noticia ha impactado al mundo del entretenimiento. ¿De quién se trata?

Eutanasia de Noelia / Redes sociales

¿Qué famosa actriz quiere acceder a la eutanasia?

Se confirmo recientemente que la actriz canadiense, Claire Brosseau, quiere acceder legalmente a la eutanasia. Todo comenzó cuando el martes 5 de mayo, la intérprete presentó una moción para someterse al procedimiento.

Asimismo, pidió al gobierno canadiense modificar las restricciones actuales de la ley para que personas con padecimientos psiquiátricos también puedan acceder al procedimiento.

El debate se ha reabierto en redes sociales, ya que muchos aseguran que ella no tiene una enfermedad terminal, pero otros tantos argumentan que ella es libre de decidir lo que mejor le parezca.

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Claire Brosseau, actriz canadiense / Rotten Tomatoes

¿Qué enfermedades padece, Claire Brosseau, actriz que quiere acceder a la eutanasia?

La actriz, Claire Brosseau, argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, en Toronto, que ha vivido durante años con enfermedades mentales severas y un sufrimiento que considera imposible de soportar.

“ Es insoportable. Cada mañana que me despierto pienso que no voy a poder terminar el día ”, dijo, según el Canadian Press.

Claire Brosseau ha revelado públicamente que desde hace años enfrenta distintos problemas de salud mental. Entre los diagnósticos que mencionó se encuentran trastorno bipolar tipo 1, trastorno de estrés postraumático y trastornos alimenticios.

La actriz aseguró que, pese a contar con el apoyo de su familia, amigos cercanos y hasta de su mascota llamada Olive, el sufrimiento emocional se ha vuelto “inaguantable”.

En información del New York Times, Brosseau ya ha atentado contra su vida en otras ocasiones, motivo por el que se vio en la necesidad de solicitar la eutanasia.

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Claire Brosseau quiere la eutanasia / CBC

¿Quién es Claire Brosseau y en qué películas participó?

Claire Brosseau es una actriz canadiense reconocida por su trabajo en cine y televisión, especialmente dentro de producciones independientes.

Su paso a la fama se dio gracias a su participación en la película If I were you. A lo largo de su carrera también participó en otros proyectos cinematográficos, entre ellos Happily ever after, consolidándose como una figura conocida dentro de la industria audiovisual canadiense.

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