Famoso músico mexicano pedirá que le apliquen la eutanasia... ¡en unos años! ¿Cuál es su historia?

En 2020, el músico Sabo Romo, de 62 años, fue golpeado brutalmente por un automovilista al que le reclamó por no respetar las líneas peatonales en la CDMX. Esta agresión le ocasionó que perdiera la vista del ojo izquierdo. El exintegrante de Caifanes reconoce que ha aprendido a vivir así, y hasta ha tomado una decisión en cuanto a su futuro.

Grupo Caifanes se despide de un querido fan le rinde homenaje como “un guerrero” / Facebook: caifanesmex



¿Por qué Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, pedirá la eutanasia?

Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, dijo lo siguiente: “Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal. Yo creo que va a haber mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos p3d0s todos. Quiero tener la posibilidad de decidir. No es de si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas (de vivir), y ya está”.

Sabo rotundamente nos dijo que quiere que le apliquen la eutanasia. “Absolutamente. Y eso no está condicionado a la salud, ni a que tengas un buen trabajo, ni una gira mundial o que ganes millones. Si simplemente ya no tienes ganas, pues ya está. Quiero decidir qué hacer conmigo mismo”.

Sobre si no habría oposición de sus familiares y amigos, refirió: “Yo preferiría eso que dejarles p3d0s. Tengo un testamento. Mis bienes están repartidos, pero luego no te enteras y dejas más broncas que las que realmente quieres. Yo deseo que todo sea tranquilo. Mi papá falleció recién en agosto pasado y con mis hermanas tuve que conciliar, porque ellas son más serias y solemnes con la muerte. Yo quería una fiesta. Al final se logró un balance”.

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Caifanes / @saboromoigy @auaoficial

¿Por qué Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, no tuvo hijos?

Sabo Romo no se arrepiente de no haber tenido hijos. “Yo lo decidí, porque iban a ser un estorbo. Yo quería viajar, probar y mantenerme en el tema de la prueba-error, y pude hacerlo. Los habría echado a perder. Con mi sobrino me toca que sus papás lo eduquen. Yo le enseño a subir los codos a la mesa, echarse pedos y eructar diciendo su nombre”.

“A estas alturas de mi vida, a lo único que aspiro es a tener buena compañía y la tengo con mis amistades. Tengo varios años desparejado. No estoy cerrado a eso, pero tampoco me encuentro en la búsqueda. Si de pronto pasa algo, adelante, pero es tanto tiempo de hacer mi vida como me da la gana que estoy muy habituado a estar solo”.

El músico reconoce inmadurez en sus relaciones. “Mis temas con la compañía son medio ñoños, como de noviazgos de primaria, de que si alguien vio. Tonterías que no deberían tener cabida en la vida o pensamientos, pero sí las tienen. Cuando me doy cuenta de que estoy imitando conductas que no me gustan, de pronto me sorprendo a mí mismo y digo: ‘Wey, ¿qué te anda pasando por la cabeza?’. He sido un hombre enamoradizo, pero siempre la cago. Me enamoro de quien no debo”.

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Sabo Romo, exintegrante de Caifanes / @saboromoigy @auaoficial

¿Cuál es el estado de salud de Sabo Romo, exintegrante de Caifanes?

Sobre su salud, Sabo Romo asegura: “Mi organismo ya no responde como lo hacía hace 10 años. Ya no es que corra 100 metros y llegue completo, sino que ya se me salió el dispositivo intrauterino y quién sabe qué pasó”.

Ha podido sortear la pérdida de la vista de su ojo izquierdo. “Afortunadamente, el derecho lo tengo bien protegido y ando por la vida. Aprendí a vivir así”. Lo que sí es que quedó con cierto temor. “No sé si mi sensación de seguridad vaya a regresar, pero ya aprendí a convivir con ello. De parte de las autoridades, recibí muy generosamente la prestación de tener seguridad, pero no la acepté. Lo que va a pasar, va a pasar”.

En enero de 2023, se reportó que su agresor había sido sentenciado a 5 años y 4 meses, por lo que en teoría el año pasado debió de haber quedado en libertad, pero Sabo asegura: “Está en prisión cumpliendo la condena que fue dictada por los jueces magistrados. Mi asistencia legal quería 15 años. No sé cuántos le dieron, pero está ahí por mérito propio. No temo a nada (ninguna represalia). Estoy por la vida tranquilo, y si pasa, pues pasó y ya está. Ojalá que no y las cosas se acomoden”.

Sabo tiene una personalidad muy irreverente. “Hay mucha gente que no me quiere, pero tampoco me pueden lastimar. Mi papá me acusaba de ser un petulante y soberbio, pero estoy en paz”.

Finalmente, nos habló de su proyecto actual de rock progresivo: AUA. “Lo formé con mi oftalmólogo, un músico de la Marina y un guitarrista chiapaneco. Vamos a estar tocando en festivales y pasándola bien”.

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Sabo Romo perdió la vista de su ojo izquierdo / @saboromoigy @auaoficial

¿Quién es Sabo y a qué se dedica?

Comenzó en bandas como Manhattan y Ruido Blanco, aunque definitivamente saltó a la fama en 1987 como miembro fundador de Caifanes , uno de los grupos de rock más importantes de México.

, uno de los grupos de más importantes de México. Tras grabar 3 discos, dejó la agrupación en 1993, aunque se ha reunido con ellos en varias ocasiones.

Ha trabajado con artistas como Charly García, Soda Stereo, Aleks Syntek, Benny Ibarra, Moenia y Ely Guerra, entre muchos otros.

Recientemente, presentó con éxito el concepto ‘ Rock en tu idioma’ , donde reunió a exintegrantes de bandas representativas de este género.

, donde reunió a exintegrantes de bandas representativas de este género. Actualmente tiene su proyecto de rock progresivo: AUA.

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¿Quién es Sabo Romo? / @saboromoigy @auaoficial

¿Es legal la eutanasia en México?

Actualmente, la eutanasia es ilegal en México. Sin embargo, existe la figura de la Ley de Voluntad Anticipada que permite a toda persona mayor de edad y en pleno uso de facultades decidir, con antelación, el rechazo a tratamientos médicos innecesarios que prolonguen la agonía en caso de enfermedad terminal.

Esta opera en CDMX y al menos 14 estados, entre ellos: Coahuila, Aguascalientes, Estado de México y Yucatán. Además, se está tratando de impulsar una ley que apruebe la eutanasia en el país y lleva por nombre Ley Trasciende.

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