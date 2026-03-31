¿Noelia, joven que pidió la eutanasia en España, quería vivir? Filtran supuesta carta pidiendo aplazar el proceso

El caso de Noelia Castillo Ramos sigue siendo muy debatido en redes sociales. La joven catalana de 25 años solicitó la eutanasia en España, alegando dolor físico y emocional. Si bien su papá intentó impedirlo, un juez falló a favor de la joven y su muerte asistida se suscitó el pasado 26 de marzo.

En medio de las opiniones divididas, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, la joven se arrepintió del proceso a último minuto, pero que ni los médicos ni las autoridades permitieron que se retractara. Si bien esto solo era una especulación, ahora se filtra una presunta carta en la que Noelia habría dejado claro su deseo de, al menos, aplazar el procedimiento. Te contamos todos los detalles.

Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Por qué se dice que a Noelia no le permitieron “retractarse” de la eutanasia?

Tras el fallecimiento de Noelia, se viralizó una entrevista realizada a la abogada del padre de la joven. Según el testimonio de la experta legal, los doctores le dijeron a la mamá de la joven que la eutanasia debía llevarse a cabo, ya que los órganos estaban “comprometidos” para trasplantes.

“Lo que nos ha dicho su madre es que, cuando ganamos las primeras cautelares, lo que le dicen (a Noelia) es que: ‘Tú no puedes hacer eso (negarte) porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos’. Se lo dicen desde el hospital. Nosotros defendemos la donación de órganos, lo que no me parece porque todo el intermedio que participan se llevan dinero”, reveló Polonia Castellanos.

Por si esto fuera poco, la página de Abogados Cristianos, asociación a la que pertenece Castellanos, reveló la presunta “comisión” que reciben los hospitales cuando “detectan órganos listos para trasplantes”.

Según el documento que mostraron, “el hospital detector percibiría 3 mil 382 euros (poco más de 70 mil 500 pesos mexicanos) por cada donante de órganos y tejidos detectado, mantenido y resuelto”. Supuestamente, el valor sube o baja dependiendo de las partes otorgadas, siendo el corazón y el hígado las partes más “cotizadas”.

Cabe destacar que, hasta el momento, la familia de Noelia no ha especificado qué ha pasado con los órganos de su hija o si ella misma expresó su deseo de ser una donante.

Noelia Castillo / Redes sociales

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¿Qué dice la supuesta carta en la que Noelia pide aplazar la eutanasia?

En redes sociales, ha circulado una supuesta carta que Noelia Castillo escribió para el director del hospital donde se llevó a cabo la eutanasia y el doctor responsable previo a su muerte. Aparentemente, escrita a puño y letra, la joven solicitaría que aplazaran el procedimiento.

Y es que, presuntamente, Noelia manifestó que se hallaba en un estado de “confusión” y necesitaba tiempo para pensar mejor las cosas; pidió seis meses para reconsiderar.

La carta habría sido escrita en 2024 y los doctores sí le habrían dado ese tiempo “para meditar”. Los detractores de este caso creen que el documento es suficiente para constatar que la joven realmente no estaba segura del proceso, pero que los médicos la instaban a “continuar” por el tema de sus órganos.

Toda esta situación ha provocado mucha controversia en redes. Si bien muchos afirman que “obligaron” a la joven a “suicidarse”, otros siguen exigiendo que respeten su voluntad, recordando que ella expresó meses atrás estar segura de su decisión.

🇪🇸 La carta que escribió Noelia Castillo pidiendo posponer su eutanasia por estar en un “estado de confusión”. pic.twitter.com/tNF8KmNxlD — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 30, 2026

¿Cómo se pide la eutanasia en España?

Desde hace varios años, la eutanasia en España es legal. La única condición es que el solicitante sea mayor de edad y padezca una enfermedad irreversible que le cause dolores intensos. Noelia era candidata debido a que, tras un intento de suicidio en 2022, quedó con una lesión medular que la dejó con una “paraplejia” de la cintura para abajo, provocándole dolores constantes e incontinencia.

Según la ley española, se deben seguir diversos protocolos para que se autorice la eutanasia:

El proceso empieza formalmente con una petición de eutanasia, por escrito (con fecha y firma), al médico habitual de la persona que quiere adelantar su muerte. El médico debe firmar en la solicitud, incorporarla a la historia clínica y verificar que la petición cumple con los requisitos que marca la ley.

Se debe hacer una segunda solicitud a su médico, con al menos 15 DÍAS de diferencia con la primera, para que el proceso pueda seguir su curso.

Tras la firma del consentimiento informado, el médico principal (médico responsable) debe ponerse en contacto con un segundo médico (médico consultor), sin relación con él ni con la persona solicitante, que debe evaluar si la petición cumple con los requisitos previstos por la ley.

El médico consultor se entrevista con la persona solicitante y debe emitir un informe (favorable o desfavorable) en un máximo de 10 DÍAS, que se incorporará a la historia clínica.

Si ambos médicos coinciden en que la petición de eutanasia se ajusta a lo previsto por la ley, el médico responsable remite un informe con toda la información a la presidencia de la Comisión de Garantías y Evaluación (CGE) autonómica.

La CGE debe designar en 2 DÍAS un equipo formado por un médico y un jurista para que evalúen el caso.

Si se aprueba, se notificará al médico responsable y se programará la fecha para la muerte asistida.

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