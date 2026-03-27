¿Abuso de Noelia, joven que pidió la eutanasia en España, fue mentira? Afirman que era una “mitómana”

Mucho se ha dicho sobre Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que solicitó la eutanasia en España por causas físicas y emocionales. La catalana quedó en graves condiciones médicas tras un intento de suicidio derivado del abuso multitudinario que sufrió.

Tras su muerte asistida el pasado 26 de marzo, han surgido teorías y dudas. Una de las cosas más comentadas ha sido cómo fue la agresión que sufrió y qué pasó con los delincuentes. Y es que se comenzó a decir que, presuntamente, Noelia había “inventado” todo. Esto es todo lo que se sabe.

Noelia Ramos / Redes sociales

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Así habría sido la agresión sexual contra Noelia, la joven que pidió la eutanasia en España

Durante una entrevista, Noelia contó que, cuando vivía en un albergue, una pareja abusó de ella mientras dormía. De acuerdo con su anécdota, había tomado pastillas para dormir. Si bien sintió la agresión, fue incapaz de defenderse.

“Los últimos años no me han ido muy bien en la vida. Tampoco me he juntado con muy buenas personas. Consumí estupefacientes y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida”, relató.

Tras este episodio, hubo un intento más de abuso por parte de desconocidos. Aunque pudo librarse en esa ocasión, posteriormente fue agredida por tres extranjeros en una discoteca.

Recordemos que la joven trató de acabar con su vida en 2022 arrojándose del quinto piso de un edificio. Aunque sobrevivió, quedó con una lesión que le causó parapléjia de la cintura para abajo y le provocaba dolores intensos, así como incontinencia.

Luego de otros intentos por quitarse la vida, finalmente solicitó la eutanasia en 2024. Su familia, principalmente su papá, se opuso y, en alianza con abogados cristianos, quiso impedir que se autorizara el procedimiento. Un juez falló a favor de la joven y murió de forma asistida durante la mañana del 26 de marzo.

Lo último que voy a decir sobre Noelia, con todo el respeto hacia su alma:



Hay algo que me llamó la atención desde el primer momento que leí su historia: ¿cómo una persona con varios intentos de suicidio, tres violaciones, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la… pic.twitter.com/cnqK3ArRp1 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) March 27, 2026

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¿Por qué dicen que el abuso de Noelia fue supuestamente fue “mentira”?

Tras la muerte de Noelia, un influencer llamado ‘Dalas Review’ empezó a dar comentarios polémicos sobre el tema. Una de sus declaraciones más polémicas fue que, supuestamente, Noelia se “inventó todo” por presuntos “problemas mentales”.

“Han matado a Noelia Castillo. Y la gente repite mentiras sobre su padre, sobre su ‘violación en grupo’ y sobre ‘la falta de amigos y apoyo’ que jamás fueron verdad. Todo invenciones de su mente perturbada” Dalas Review

Posteriormente, compartió un video en YouTube criticando la decisión de Noelia, acusándola de ser una “mitómana” y cuestionando el motivo por el que no puso una denuncia formal en su momento. Por si esto fuera poco, también aseguró que la joven vivía “el sueño de cualquier gamer”, ya que estaba “sentada todo el tiempo y el gobierno le daría dinero por su discapacidad”.

“Te está dando el Estado una pensión por minusvalía, tienes el sueño de todo gamer. Porque te funcionan las manos, solo no te funcionan las piernas; puedes estar todo el día jugando. Me dirás que eso no es divertido. Sin piernas podría vivir perfectamente”. Dalas Review

Sus palabras generaron mucha indignación en redes sociales y le han exigido respeto para la joven. Pese a ser consciente de las críticas, el influencer continúa en su postura de que la joven realmente “mintió” y se dijo muy enojado de que el gobierno haya accedido a “su capricho”.

Dalas Review / Redes sociales

¿Qué se sabe se sabe sobre los abusadores de Noelia Castillo?

Hasta el momento, no se sabe qué ha pasado con los abusadores de Noelia Castillo. Y es que la joven, previo a su muerte, contó que no había procedido legalmente contra su expareja o contra quienes la agredieron por última vez. Mencionó que el último ataque sucedió días antes de su primer intento de suicidio.

Por otra parte, fuentes de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat declararon que “no existe ningún incidente de agresión sexual registrado en los dos centros residenciales donde Noelia permaneció entre julio de 2015 y febrero de 2019, cuando salió del sistema, ya mayor de edad, de manera voluntaria”.

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