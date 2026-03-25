Abuso, intento de suicidio y paraplejia: la historia de Noelia que terminará con eutanasia autorizada: VIDEO

Noelia Castillo Ramos logró lo que parecía imposible: que la Justicia europea avalara su eutanasia pese a la oposición de su padre y a una familia profundamente dividida. La decisión de poner fin a su vida este jueves 26 de marzo llega tras un proceso legal largo, agotador y mediático, que fue mucho más allá de lo médico. Detrás de esta determinación hay una cadena de hechos profundamente dolorosos que convirtieron su historia en uno de los casos más impactantes y debatidos sobre la eutanasia en España.

Mira: Despierta América anuncia muerte de famoso periodista tras solicitar la eutanasia por cruel enfermedad

¿Quién es Noelia Castillo Ramos y qué la llevó a pedir la eutanasia en España?

El nombre de Noelia Castillo Ramos se convirtió en uno de los más buscados en España en los últimos meses. Joven, catalana y con solo 25 años, su historia no solo abrió un debate profundo sobre la eutanasia legal en España, sino que también enfrentó a su propia familia y a distintas instancias judiciales, hasta llegar a Europa.

Todo comenzó tras un episodio devastador. Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. El 4 de octubre de 2022, atraviesa una de las decisiones más extremas: se arroja desde un quinto piso con la intención de quitarse la vida. Sobrevive, pero las consecuencias fueron irreversibles.

Según consignó el medio El Mundo, Noelia quedó con “una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia”. Desde ese momento, su día a día se transformó en un calvario físico y emocional del que, aseguró, no encontró salida.

Con un diagnóstico irreversible y un sufrimiento constante, en 2024 toma una decisión que lo cambia todo: solicita formalmente la eutanasia, amparada en la ley vigente en España.

Lee: Cynthia Klitbo denuncia video con IA que anuncia falsamente la presunta muerte de Sabine Moussier

¿Por qué la familia de Noelia Castillo Ramos se opuso a su eutanasia?

Si bien el pedido de eutanasia parecía cumplir con todos los requisitos médicos, el conflicto explotó a nivel familiar. Desde el inicio, su padre se manifestó abiertamente en contra, acompañado por la organización Abogados Cristianos, e inició una batalla judicial para frenar el procedimiento.

Lo que comenzó como un proceso sanitario se convirtió en un caso legal mediático. Recursos, apelaciones y resoluciones se encadenaron durante casi 20 meses, retrasando la decisión final y sometiendo a Noelia a un desgaste emocional enorme.

La postura de su madre fue otra. Aunque dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión, optó por no soltarle la mano. En imágenes que circularon en los últimos días, se la vio junto a Noelia en un momento que tocó fibras: decidió acompañarla y aseguró que estará a su lado “hasta el último momento”, aun sin compartir su elección.

Mira: ¿Yolanda Andrade pedirá la eutanasia por su enfermedad? ¡Esto es lo que asegur

¿Qué decidió la Justicia sobre el caso de Noelia Castillo Ramos?

El expediente de Noelia Castillo Ramos recorrió prácticamente todas las instancias judiciales posibles. Primero, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su solicitud al considerar que cumplía con los requisitos médicos y legales establecidos por la ley de eutanasia en España.

Más tarde, la Justicia de Cataluña avaló la decisión y el Tribunal Supremo ratificó el criterio: el derecho de Noelia a acceder a la eutanasia estaba garantizado y la oposición paterna no podía impedirlo.

El último intento de freno llegó de la mano del Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso presentado por la familia al no detectar vulneración de derechos fundamentales. Sin margen en el país, el conflicto escaló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Allí, se solicitó una medida cautelar para suspender la eutanasia. En marzo de 2026, la respuesta fue contundente: el tribunal rechazó la petición, dejando el camino definitivamente despejado para que Noelia acceda a la muerte asistida.

¿Cuándo y cómo será la eutanasia de Noelia Castillo Ramos?

Con el respaldo médico y legal definitivo, Noelia logró poner fecha. La eutanasia se realizará este jueves 26 de marzo, cerrando un ciclo marcado por el dolor, la espera y la incertidumbre.

Días antes, la joven dio su última entrevista al programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3. Desde su cama, habló con crudeza sobre su realidad cotidiana:

“Siempre me he sentido sola, antes, incluso, de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas”, relató.

También se refirió al conflicto familiar y defendió su decisión con una frase que resonó en todo el país:

“Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”. Noelia Castillo Ramos

Para cerrar, expresó con claridad lo que siente: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.