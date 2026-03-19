¿Silvia Pinal murió por eutanasia? Revelan la verdad del video falso que involucra a Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

La muerte de Silvia Pinal, ocurrida en noviembre de 2024, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital en días recientes, luego de que circulara un video falso en redes sociales que desató una fuerte polémica. En dicho material creado con inteligencia artificial se decía que la primera actriz presuntamente habría muerto tras un procedimiento de eutanasia presuntamente autorizado por sus hijas, lo que generó una ola de búsquedas y comentarios entre usuarios. ¡Todo es falso!

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Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué se dice sobre la muerte de Silvia Pinal presuntamente por eutanasia? La verdad sobre el video falso

El video falso que se volvió viral en redes sociales presentaba una narrativa en la que se decía que Silvia Pinal presuntamente había fallecido a consecuencia de un procedimiento de eutanasia, información falsa. El contenido estaba estructurado como si se tratara de una pieza informativa, con imágenes y voz que simulaban ser reales, lo que generó confusión entre los usuarios, pero todo fue hecho con IA.

En ese material se señalaba directamente a sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, como las presuntas responsables de haber tomado la decisión de aplicar dicho procedimiento. No obstante, usaron su imagen sin autorización. El video sugería que ambas presuntamente habrían autorizado la supuesta eutanasia debido al estado de salud de la actriz en sus últimos días, presentándolo como un acuerdo familiar. ¡Todo es falso!

Además, el contenido falso utilizaba elementos visuales y auditivos que buscaban dar credibilidad a la información, lo que provocó que muchos usuarios lo interpretaran como un hecho confirmado. Sin embargo, todo es información falsa. Este tipo de recursos, generados con inteligencia artificial, permitió que el mensaje se difundiera rápidamente y alcanzara una amplia audiencia.

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Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre el video viral falso sobre Silvia Pinal?

Durante su participación en el programa Montse y Joe, Sylvia Pasquel detalló que este tipo de contenidos forman parte de una tendencia creciente en redes sociales, donde el uso de inteligencia artificial permite crear videos con información falsa o distorsionada.

Ante ello, rechazó categóricamente la versión y subrayó que se trata de información incorrecta.

“Hicieron un video con inteligencia artificial donde decían que mi hermana Alejandra y yo habíamos decidido practicarle la eutanasia a mi mamá” Sylvia Pasquel

Además, hizo un llamado a los usuarios para verificar el origen de los contenidos que consumen en internet y evitar compartir información no confirmada y falsa. En su declaración, también enfatizó que su familia acompañó en todo momento a Silvia Pinal durante su proceso de salud.

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¿Cuándo murió Silvia Pinal y cómo fueron sus últimos días?

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, hecho que marcó un momento relevante para la industria del entretenimiento en México, debido a su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. La actriz fue una de las figuras más representativas del llamado Cine de Oro mexicano y también alcanzó gran reconocimiento como conductora del programa Mujer, casos de la vida real.

En sus últimos días, la también productora permaneció hospitalizada, donde recibió atención médica y estuvo acompañada por su familia. De acuerdo con lo señalado por sus familiares, el entorno cercano estuvo presente durante ese periodo, sin que existiera alguna intervención como la que se difundió en redes sociales.

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