Frida Sofía aparece con misterioso hombre y ¿presume pancita? ¡Muy juntitos! y en medio de ¿posible embarazo?

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se dejó ver con un nuevo hombre, que podría ser su nuevo galán, pero lo que más llamó la atención es su pancita y la forma en la que la agarró él, ¿será que está embarazada? Te contamos todos los detalles.

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Frida Sofía compartió un video que dejó muchas dudas sobre un posible embarazo. / Facebook: Frida Sofía

¿Frida Sofía tiene novio?

Frida Sofía sorprendió al publicar diversas historias en redes sociales en lo que parece ser una reunión privada entre amigos. El encuentro, que habría tenido lugar con motivo del cumpleaños de una de sus amigas, muestra un ambiente cerrado, con iluminación tenue y decoración discreta, donde los asistentes conviven de manera cercana.

La cantante aparece en primer plano mientras graba el momento con su celular. Detrás de ella se encuentra un hombre que se mantiene muy cerca, colocándose a la altura de su hombro. Él tiene barba y cabello oscuro, viste una camiseta negra y permanece junto a la nieta de Silvia Pinal durante la grabación, sin que se observe interacción verbal clara en el clip.

El video, que circula en plataformas digitales, no ofrece detalles sobre la identidad del hombre ni su relación con la también influencer.

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Frida Sofía aparece con un nuevo hombre. / Redes sociales

¿Frida Sofía está embarazada?

Frida Sofía no solo sorprendió por aparecer con un nuevo galán, sino porque en el ángulo y la postura en la que aparece, se percibe una ligera pancita que dio pie a distintas interpretaciones, la principal es un supuesto embarazo.

No obstante, en otra toma del mismo encuentro, difundida posteriormente, su silueta luce distinta, sin ese mismo efecto visual, lo que apunta a que podría tratarse de la posición o del encuadre al momento de grabar. Además, Frida Sofía estaba fumando, acción que no pueden hacer las embarazadas.

En ese mismo fragmento también aparece el mismo hombre detrás de ella, quien se mantiene cercano y en un instante coloca la mano en la zona del abdomen. Hasta el momento, no existe información confirmada ni declaraciones públicas sobre su relación o supuesto embarazo.

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La pancita de Frida Sofía que dejó a todos boquiabiertos. / Redes sociales

¿Quién es Frida Sofía?

Frida Sofía Moctezuma Guzmán-Pinal, nacida el 13 de marzo de 1992, es una figura del espectáculo mexicano que se ha desarrollado en distintas áreas como la música, el modelaje, el emprendimiento y la televisión. Se dio a conocer inicialmente como modelo y personalidad mediática, lo que le permitió construir una presencia pública antes de dar el paso hacia una carrera musical como solista, con la que buscó consolidarse en la industria del entretenimiento.

El debut musical en televisión internacional de Frida Sofía ocurrió en 2019, cuando se presentó como acto principal durante la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles, un evento de alcance global que fue seguido por millones de espectadores.

Más adelante, en el 2023, Frida Sofía amplió su proyección en Estados Unidos al convertirse en una de las concursantes principales de la undécima temporada de Mira quién baila, reality de Univision que adapta el formato de Dancing with the Stars para el público latino.

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