Sylvia Pasquel reacciona a fraude con IA: usan su imagen para vender cremas milagro, ¿denunció?

La actriz Sylvia Pasquel encendió las alertas sobre el uso indebido de su imagen tras detectar que fue vinculada, sin autorización, a la promoción de productos para bajar de peso mediante inteligencia artificial. El caso salió a la luz durante una conversación pública, donde explicó cómo su imagen fue manipulada para aparecer en anuncios de supuestas “cremas milagro”.

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¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre el uso de su imagen con inteligencia artificial?

La hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel abordó el tema en una charla con Isabel Lascurain, la actriz relató el momento en que descubrió que su imagen había sido utilizada para promocionar productos de adelgazamiento.

“La Inteligencia Artificial... El otro día ya me vi vendiendo una crema para adelgazar” Sylvia Pasquel

Pasquel explicó que este tipo de contenidos no cuentan con su autorización y que son creados mediante herramientas tecnológicas que manipulan imágenes y videos.

“Con la IA hacen muchas cosas, inventan muchas cosas” Sylvia Pasquel

La actriz también evidenció la forma en que decidió responder públicamente a la publicación que utilizaba su imagen. Hasta el momento el video de las cremas “milagro” ya no se encuentra en plataformas digitales.

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Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal. / Facebook: Sylvia Pasquel

¿Cómo reaccionó Sylvia Pasquel ante la publicidad engañosa de productos milagro?

Ante la circulación del anuncio, Sylvia Pasquel optó por responder de forma directa en el mismo espacio donde se difundía la publicidad. Su intervención tuvo como objetivo evidenciar que se trataba de un contenido falso y deslindarse del producto.

“Le pongo en los comentarios: ‘Por cierto, sí la probé, pero no la compren porque sigo igual de gorda, no sirve’” Sylvia Pasquel

La actriz explicó que la facilidad con la que se pueden crear este tipo de materiales representa un riesgo para la reputación de quienes aparecen en ellos sin autorización.

Durante el diálogo, Isabel Lascurain también reaccionó ante la situación y expresó su preocupación por este tipo de prácticas. “Es que es horrible lo que está pasando”, comentó, en referencia a la proliferación de contenidos apócrifos en redes sociales.

La conversación dejó ver que este fenómeno no es aislado y que cada vez más figuras públicas enfrentan situaciones similares, donde su imagen es utilizada para promover productos o servicios sin su consentimiento.

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Así lo dijo Sylvia Pasquel a partir del minuto 1:03

¿En qué otros casos han usado la imagen de Sylvia Pasquel con inteligencia artificial?

El uso indebido de la imagen de Sylvia Pasquel mediante inteligencia artificial no es un hecho aislado. De acuerdo con reportes previos, la actriz ya había denunciado la circulación de contenidos falsos en los que también se involucró a su hermana, Alejandra Guzmán.

Uno de los casos más relevantes fue la difusión de un video manipulado con IA en el que se aseguraba que ambas, junto con otros integrantes de su familia, habrían tomado decisiones sobre la salud de su madre, Silvia Pinal. Este contenido, que se viralizó en redes sociales, presentaba información falsa generada digitalmente, lo que provocó reacciones negativas del público.

Ante ello, rechazó categóricamente la versión y subrayó que se trata de información incorrecta.

“Hicieron un video con inteligencia artificial donde decían que mi hermana Alejandra y yo habíamos decidido practicarle la eutanasia a mi mamá” Sylvia Pasquel

Este antecedente se suma al reciente caso en el que su imagen fue utilizada para vender productos para adelgazar, mostrando un patrón en el uso de inteligencia artificial para crear contenido engañoso con figuras públicas.

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