Sylvia Pasquel ¿revela polémicos secretos económicos de Silvia Pinal? Asegura: “Mi mamá no ayudaba”

Durante una reciente entrevista, Sylvia Pasquel sorprendió al desmentir los rumores sobre una supuesta fortuna millonaria y, además, hizo una confesión que llamó la atención: aseguró que su mamá no era tan generosa con el dinero. Sus palabras provocaron curiosidad entre los fans y hasta comentarios de sus colegas, quienes salieron a respaldarla.

Sylvia Pasquel desmiente herencia millonaria de Silvia Pinal

En medio de las especulaciones sobre la fortuna que habría dejado Silvia Pinal, Sylvia Pasquel decidió aclarar el tema de una vez por todas. La actriz afirmó que las cifras que se han manejado en medios y redes sociales están muy lejos de la realidad.

Según explicó, su madre sí tenía algunas propiedades, pero nada parecido a las cantidades “estratosféricas” que se han mencionado públicamente.

“Se hablan de cifras descomunales que no existen, que no son ciertas. Mi mamá sí tenía sus propiedades, pero no tenía tampoco tantas como dicen”, comentó durante su participación en el programa “Montse & Joe”.

Sylvia Pasquel también desmintió versiones sobre supuestos seguros millonarios que habrían cobrado sus hijas. De acuerdo con la actriz, esos rumores simplemente no son verdad.

La artista explicó que Silvia Pinal dejó estipulado en su testamento cómo se repartirían sus bienes entre los hijos, pero insistió en que se trata de un patrimonio mucho más discreto de lo que se ha difundido.

Sylvia Pasquel / Redes sociales

¿Por qué Sylvia Pasquel llamó “tacañona” a Silvia Pinal?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Sylvia Pasquel comentó que, a diferencia de Amanda Miguel, ella no pudo retirarse algunos años de su carrera, pues “si no había dinero, no había chuleta”.

Durante una charla en el programa “Montse & Joe”, la conductora Montserrat Oliver le preguntó directamente si Silvia Pinal solía ayudarla económicamente: “¿A poco no se mochaba tu mamá?”.

La respuesta de la actriz sorprendió a todos. Dejó claro que, aunque a su madre le iba muy bien, en realidad no la mantenía, ni le daba dinero como algunos imaginan.

“Mi mamá no ayudaba… fíjate que mi mamá era un poco tacañona también”, dijo entre risas.

Pasquel aclaró que no lo decía con intención de hablar mal de ella, pero admitió que no era fácil que su madre “soltara la lana”.

La actriz explicó que, por esa razón, siempre tuvo que mantenerse trabajando. Incluso, recordó que, a diferencia de otros artistas que han podido tomarse pausas largas en su carrera, ella nunca ha dejado de trabajar.

“Yo tenía que estar en el tren de la chuleta, porque si no había trabajo, no había dinero”, confesó con naturalidad.

Sylvia Pasquel sonriendo a la cámara con fondo negro / Facebook: Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel consiguió su éxito sin ayuda de Silvia Pinal

Ante la polémica generada por las declaraciones de Sylvia Pasquel, su amiga y colega Rocío Banquells no dudó en salir a defenderla.

Durante el mismo programa, la cantante y actriz dejó claro que Sylvia Pasquel no necesita herencias para mantenerse, pues ha construido su carrera y su patrimonio gracias a su propio trabajo.

“Silvita no necesita herencia porque lo que tiene lo ha hecho ella sola, ni su padre, ni su madre”, afirmó.

Banquells destacó que Pasquel ha sido siempre una mujer trabajadora y disciplinada, capaz de sostenerse por sí misma durante décadas de carrera en el mundo del espectáculo.

“Es una workaholic tremenda… ella es muy espléndida y siempre ha salido adelante sola”, concluyó.

