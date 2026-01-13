Stephanie Salas habla del distanciamiento con Alejandra Guzmán: ¿Siguen los problemas en la dinastía Pinal?

Stephanie Salas habló recientemente sobre la relación que mantiene en la actualidad con Alejandra Guzmán, luego de los conflictos familiares que en distintos momentos fueron públicos dentro de la dinastía Pinal. La actriz y cantante fue cuestionada sobre el vínculo que hoy existe entre ambas y si las diferencias del pasado continúan marcando su trato.

Stephanie Salas y Alejandra Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Stephanie Salas y Alejandra Guzmán?

El presunto origen del distanciamiento entre Stephanie Salas y Alejandra Guzmán, así como las tensiones que también habrían alcanzado a sus hijas, Michelle Salas y Frida Sofía, volvieron a tomar fuerza luego de que se habló de desacuerdos relacionados con asuntos patrimoniales tras la muerte de Silvia Pinal, situación que, según versiones periodísticas, habría generado diferencias dentro de la familia.

La periodista María Luisa Valdés Doria dio a conocer que Silvia Pinal presuntamente contaría con un seguro de inversión que formaría parte de su fortuna y que tenía como beneficiarias únicamente a Stephanie Salas y Michelle Salas. De acuerdo con lo revelado, este fondo no correspondía a un seguro de vida, sino a un ahorro que presuntamente debía cobrarse antes de 2022 y que finalmente habría sido entregado por un monto supuestamente aproximado de 9 millones de pesos, luego de que Michelle Salas presuntamente habría gestionado el trámite ante la aseguradora.

Según lo expuesto por Valdés Doria, Alejandra Guzmán presuntamente no habría estado de acuerdo con que este seguro fuera cobrado únicamente por Stephanie y Michelle Salas, por lo que presuntamente se habría comunicado con la aseguradora para intentar frenar la entrega del dinero, sin conseguirlo. Esta situación es señalada como uno de los factores que habrían detonado el presunto distanciamiento entre Stephanie Salas y Alejandra Guzmán, así como las diferencias que se mencionan entre Michelle Salas y Frida Sofía, quién acusó presuntos tratos diferentes entre primas.

. / Foto: Redes sociales

¿Stephanie Salas estuvo presente tras la cirugía de Alejandra Guzmán?

Stephanie Salas habló sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán luego de que se diera a conocer que la cantante se sometió a una cirugía de columna vertebral. En una entrevista previa, la intérprete de ‘Llama por favor’ explicó que sufría de hernias discales, una condición que le provocaba dolor intenso y que requería intervención quirúrgica inmediata.

La operación fue delicada, pero exitosa. La cirugía fue necesaria para evitar daños mayores en la zona lumbar, especialmente considerando que Guzmán ya había enfrentado múltiples intervenciones en la cadera y la espalda baja, derivadas de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009 como parte de un procedimiento estético columna vertebral.

Al ser cuestionada, Salas señaló que no ha tenido mucho contacto con ella en los últimos meses, pero aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo y desearle una pronta recuperación.

“No he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, comentó la actriz durante una entrevista con medios, al explicar que el distanciamiento no responde a un conflicto, sino a que cada una ha seguido su propio camino personal y profesional con el paso del tiempo.

Stephanie Salas. / Foto: Redes sociales

¿Stephanie Salas está distanciada de Alejandra Guzmán?

Stephanie Salas habló sobre el distanciamiento que existe actualmente con Alejandra Fernández y explicó que no se trata de un conflicto directo, sino de los caminos personales y profesionales que cada una ha tomado con el paso del tiempo. La actriz señaló que las dinámicas familiares cambian conforme avanzan las etapas de la vida, especialmente cuando hay carreras, hijos y proyectos que ocupan gran parte del día a día.

Al respecto, la hija de Sylvia Pasquel comentó: “Desde un tiempo, todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales”, dejando claro que, aunque el contacto no sea constante, el vínculo familiar permanece. Sus palabras apuntan a una distancia marcada por las circunstancias y no por diferencias personales.

La también cantante recordó que momentos difíciles, como la muerte de doña Silvia Pinal, ocurrida el 28 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México a los 93 años, por una insuficiencia respiratoria aguda provocada por problemas derivados de una infección de vías urinarias que provocó, suelen reforzar los lazos familiares. “Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar”, expresó, al reflexionar sobre la importancia de la unión en situaciones de pérdida.

