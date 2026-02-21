Enrique Guzmán estalla al hablar de la demanda de Frida Sofía: “Hasta aquí”, dice el cantante

Enrique Guzmán enfrentó una nueva polémica luego de su reacción al ser cuestionado sobre la demanda interpuesta en su contra por su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, por presunto abuso sexual señalando que no existe tal denuncia, ¿qué pasó y qué hizo que el cantante explotara? Te contamos los detalles.

¡Explota Enrique Guzmán! Así reaccionó cuando le preguntaron por la demanda de Frida Sofía. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

La relación entre Frida Sofía y Enrique Guzmán dio un giro cuando la cantante ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que habló sobre hechos que, según su testimonio, habrían sido cometidos durante su infancia.

En 2021, Frida Sofía presentó una demanda contra Enrique Guzmán por presunto abuso sexual, lo que trasladó el conflicto al ámbito legal. A partir de ese momento, el caso no solo impactó en la relación entre abuelo y nieta, sino también en el vínculo de la cantante con su madre Alejandra Guzmán, y con otros integrantes de la familia. El distanciamiento se hizo visible en diversos momentos públicos y privados, incluidas ausencias en eventos familiares relevantes.

Tras hacerse públicas las acusaciones, Enrique Guzmán rechazó los señalamientos en distintas entrevistas, además, Alejandra Guzmán se mostró cercana a su padre en todo el proceso. Sin embargo, a inicios de febrero surgieron rumores sobre que Frida Sofía desistió de la demanda contra su abuelo y el papá de la modelo y empresaria, Pablo Moctezuma, dejó ver que no tenía conocimiento total del estatus de la demanda, sin embargo recalcó, con un tono de sarcasmo, que su hija ya se encuentra “libre” de esa situación.

“Ya no sé la verdad, ¿Sigue ese señor vivo? No es cierto. Creo que ya se liberó de todo eso”. Pablo Moctezuma

Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de presunto abuso sexual. / Foto: IG/ifridag

¿Frida Sofía retira demanda contra Enrique Guzmán? Esto dice el cantante

Enrique Guzmán fue cuestionado nuevamente sobre la demanda interpuesta por su nieta Frida Sofía y sobre la posibilidad de un reencuentro familiar. Durante un encuentro con medios de comunicación en el que estuvo presente TVNotas, el cantante respondió a las preguntas relacionadas con el proceso legal y con el escenario de un eventual acercamiento.

“No sé, no tengo idea, ¿qué cargos podría haberme metido si no me conoce? No tengo idea, ¿qué demanda? No conocí ninguna. No hubo nada, es muy difícil que haya una demanda contra algo que no existe”, dijo Guzmán.

Sobre la posibilidad de un acercamiento con su nieta, respondió: “Sí, claro”. Sin embargo, cuando se le preguntó si Frida podría regresar y reunirse con él, contestó: “Me estás hablando de un futuro que yo no conozco. Hasta ahí, señores, gracias y buenos días”.

Y ante la insistencia de una reportera, Enrique Guzmán expresó su molestia y reiteró que el encuentro con medios ya había terminado.

“Le dijeron que ya terminamos, ¿le parece? Qué bien ching*”, puntualizó el cantante y se retiró del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Enrique Guzmán fue cuestionado por la denuncia presentada por su nieta Frida Sofía y fijó su postura frente a cámaras. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de Enrique Guzmán?

A lo largo de los años, el nombre de Enrique Guzmán también ha sido vinculado a distintas polémicas, entre los episodios que volvieron a mencionarse se encuentra una participación en el programa Mala Noche... ¡No!, conducido por Verónica Castro, donde el cantante tocó el pecho de la conductora sin su consentimiento durante la transmisión.

Otro momento señalado ocurrió en el programa La Movida, cuando su hija, Alejandra Guzmán, comentó al aire que “le tienen que amarrar las manos” a su papá, en referencia a tocamientos. Ante ello, Verónica Castro preguntó “¿También contigo?”, y el cantante abrazó a su hija y respondió que no podían culparlo porque “es mi hija ¡y está buenísima!”.

En 2018, el intérprete volvió a generar reacciones tras declarar que las mujeres sufrían acoso sexual por el uso de escotes. En esa ocasión expresó: “las mujeres serán coquetas toda su vida, lo que no puedes es luego decir ‘me violaron’. ¿Pa’ qué provocan?”.

