Esposa de Enrique Guzmán sufre momento delicado de salud, revela el cantante: ¿Qué le pasó?

Enrique Guzmán habló sobre el estado de salud de su esposa Rosalba Welter Portes Gil, luego de que se dio a conocer que enfrenta problemas médicos que necesitaron atención. El cantante compartió información para aclarar la situación y explicar qué ocurrió.

No te pierdas: Enrique Guzmán revive enemistad con Alberto Vázquez y lanzaría ácido comentario ¿Explotó? “Que se muera”

Enrique Guzmán dio detalles sobre el estado de salud de su esposa. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a la esposa de Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán confirmó que su esposa Rosalba Welter Portes Gil atraviesa por un momento delicado de salud y explicó que se trata de una situación que requiere cuidados constantes. El intérprete señaló que los problemas de salud derivan de una condición previa que ha dejado secuelas con el paso del tiempo.

“La que está un poquito delicada es mi mujer, tuvo EPOC y el EPOC deja unas secuelas muy difíciles, muy distintas unas con las otras”, destacó durante una entrevista con De primera mano, sin dar más detalles sobre el estado de salud de la señora Rosalba Rosalba Welter Portes Gil.

No te pierdas: ¿Enrique Guzmán dispuesto a enfrentar a Frida Sofía por demanda? VIDEO

Enrique Guzmán habla de la salud de su esposa y confirma complicaciones. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el EPOC, padecimiento que tuvo la esposa de Enrique Guzmán?

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un padecimiento que afecta directamente a los pulmones y dificulta la respiración. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una enfermedad común que reduce el flujo de aire y suele conocerse como enfisema o bronquitis crónica. En quienes la presentan, los pulmones pueden dañarse u obstruirse por la acumulación de mucosidad, lo que provoca problemas para respirar y afecta la vida diaria.

Según la OMS, la EPOC no tiene cura, pero sí puede tratarse para evitar que avance. Entre las principales recomendaciones están dejar de fumar, evitar el aire contaminado, vacunarse para prevenir infecciones y seguir tratamientos médicos como medicamentos, oxígeno y rehabilitación pulmonar. La enfermedad suele aparecer a partir de la mediana edad y, con el tiempo, puede dificultar actividades cotidianas debido a la falta de aire y al cansancio constante. Entre los síntomas más comunes de la EPOC, se encuentran:



Falta de aire, sobre todo al realizar actividades

Tos persistente

Tos con flemas

Silbidos al respirar

Cansancio frecuente

Empeoramiento repentino de los síntomas

Infecciones respiratorias frecuentes, como gripe o neumonía

Riesgo de otros problemas de salud, como afecciones del corazón

Debilidad muscularAnsiedad o depresión.

No te pierdas: Exempleada de Silvia Pinal mete las manos por Enrique Guzmán: “Él no era así como dice Frida Sofía”

¡Enrique Guzmán lo confirma! Su esposa enfrenta problemas de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre la salud de Alejandra Guzmán?

Enrique Guzmán también habló sobre el estado de salud de su hija Alejandra Guzmán, luego de que la cantante se sometió a una cirugía de columna vertebral, intervención que fue necesaria debido a los problemas físicos que venía enfrentando desde hace tiempo. El intérprete compartió cómo se encuentra actualmente la artista y dio detalles de su recuperación tras el procedimiento médico.

En entrevistas previas, Alejandra Guzmán había explicado que padecía hernias discales, una condición que le provocaba dolor intenso y que la llevó a tomar la decisión de operarse de manera inmediata. La cirugía fue considerada delicada, pero resultó exitosa y tuvo como objetivo evitar complicaciones mayores en la zona lumbar, especialmente tomando en cuenta que la cantante ha enfrentado múltiples intervenciones en la cadera y la espalda baja, derivadas de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009 como parte de un procedimiento estético.

Sobre su evolución, Enrique Guzmán aseguró que la recuperación avanza de manera favorable y que su hija se mantiene bajo cuidados. “Mi hija se encuentra muy bien. Alejandra Guzmán ayer comió en mi casa, tiene muy buen apetito, según sé, y está muy pendiente”.

No te pierdas: Silvia Pinal y Enrique Guzmán: ¿Cómo fue su historia de amor y por qué terminó?