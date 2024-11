Silvia Pinal y Enrique Guzmán: ¿Cómo fue su historia de amor y por qué terminó?

Sin duda alguna, una de las relaciones más recordadas de Silvia Pinal fue la que sostuvo con Enrique Guzmán. Ambos tuvieron un escandaloso matrimonio desde mediados de los años 60 hasta 1976. Fruto de su relación nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Pese a que su romance no terminó bien, Enrique Guzmán se solidarizó con Silvia y la acompañó en sus últimos momentos de vida. De igual forma, asistió al funeral que le realizaron en una funeraria al sur de la Ciudad de México.

Lo anterior, demuestra que, a pesar de las diferencias que hubo en el pasado, el rockero y la actriz tuvieron una relación cordial durante los últimos años de ella.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Redes sociales

¿Cómo fue el romance entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

A mediados de los años 60, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron cuando él asistió al programa ‘Los especiales de Silvia Pinal’. Si bien se dijo que el flechazo se dio de forma inmediata, la actriz no fue fácil de conquistar, pues el cantante era varios años mayor que ella.

Tras mucha insistencia, Enrique se ganó el corazón de Silvia y, luego de un breve noviazgo, se casaron en 1967.

Juntos lanzaron varios proyectos, siendo ‘Silvia y Enrique’ el más famoso. Este programa se estrenó en 1969 y permaneció al aire durante 4 años, hasta 1972. Durante su matrimonio, concibieron a Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes actualmente tienen una fructífera carrera artística.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Redes sociales

¿Por qué el matrimonio entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán terminó?

Aunque frente a las cámaras se mostraban con una pareja feliz, todo cambió en 1976, cuando se dio a conocer que Silvia pidió el divorcio después de que, supuestamente, el cantante la amenazara con un arma de fuego.

La actriz no se atrevió a hablar sobre las presuntas agresiones que sufrió a lado del artista hasta 2016. En ese entonces, sacó su autobiografía en la que afirmó que, durante su matrimonio con Guzmán, sufrió de maltrato físico y psicológico.

“Al principio era esporádico, y nunca imaginé que tuviera la magnitud que después alcanzó. Se convirtió en un hombre violento. Primero, verbalmente. Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber cómo, llegó el primer golpe. Violencia física. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza” Silvia Pinal

Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre las acusaciones de Silvia Pinal?

En 2018, Enrique Guzmán respondió a las acusaciones de la actriz y aseguró que solo una vez le faltó al respeto, afirmando que esa situación ocurrió porque ella “se lo merecía”.

“Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Silvia: Una sola vez le falté al respeto a la Sra. y, ¿saben qué?, se lo mereció. Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡JAMÁS!, menos esa noche a la Sra. seguramente me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, indicó en aquel entonces.

A pesar de las diferencias, Enrique Guzmán visitó a Silvia Pinal durante su hospitalización y, momentos antes de su fallecimiento, le dedicó unas bonitas palabras.

“A ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos junto a un lado de ella, ella sobreviviendo, rodeada de mucho cariño, con muchas ganas de vivir, le veo unas enormes ganas de no perder la vida. Estuve con ella, recibe cuidados paliativos, desgraciadamente es todo lo que se puede hacer”, señaló.

