Funeral de Silvia Pinal: Papá de Frida Sofía llega a darle el último adiós; ¿hay perdón familiar?

La lamentable partida de Silvia Pinal a los 93 años, dejó un vacío en el mundo del espectáculo y sobre todo en su familia. Este 29 de noviembre se está realizando el último adiós a la legendaria actriz en una funeraria al sur de la ciudad de México donde amigos cercanos y familiares están llegando para despedirla.

Hace unos momentos llegó Pablo Moctezuma, ex de Alejandra Guzmán y padre de Frida Sofía al lugar para acompañar a la familia en su dolor.

Aunque se armó un zafarrancho a su llegada, Moctezuma dio unas palabras a la prensa quienes le cuestionaban su sentir y si Frida Sofía iba a asistir al velorio.

¿Silvia Pinal reconcilió a Frida Sofía con su familia?, ¿llegará al funeral?

Moctezuma indicó que su hija sí tiene las intenciones de llegar a darle el último adiós a su abuela: “Seguramente, todavía no sé (si va a venir). Espero que así sea, pero no sé, no podría asegurarlo”.

Sobre la posible reconciliación entre Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán ante el lamentable deceso de Silvia Pinal, dijo: “Sí, obviamente hablaron. Obviamente en estos momentos hay que apoyarse y qué bueno que ya tuvieron contacto y espero que ya tengan un acercamiento mucho más (continuo)”.

Moctezuma también detalló cómo se encuentra Alejandra siendo que Enrique Guzmán indicó que al parecer era la que estaba más afectada por la partida de su madre. “Pues todos estamos tristísimos. Se fue en paz doña Silvia y pues la verdad muy triste pérdida. Yo la verdad la quería demasiado, conmigo siempre fue impecable, increíble, un gran ejemplo, una gran mujer, gran amiga de mi mamá”.

Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán con Silvia Pinal / Redes sociales

Pablo Moctezuma se reencontrará con Enrique Guzmán en el funeral de Silvia Pinal ¿se olvidan los conflictos?: “El pasado está muerto… amor y paz”

Moctezuma se reencontrará con Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, quien le acusó de abuso hace unos años, provocando un gran escándalo no solo mediático sino también familiar provocando una fuerte división.

Incluso hace unos meses, Pablo se dirigió a Guzmán como “viejo cochino” defendiendo así a su hija Frida Sofía. Esta noche, ante el posible encuentro con el cantante, Pablo dijo que no tiene problema en verlo y que contrario a todo, está para apoyar a la familia ante esta gran pérdida.

Ante la pregunta de si en medio de este dolor ya quedaron perdonadas todas las ofensas y pleitos, dijo: “Nada importa. A estas alturas yo creo que ya nada pasa. El pasado está muerto y lo único que tenemos es el presente”.

Moctezuma añadió que no tiene de qué platicar con su exsuegro en estos momentos de dolor: “Eso ni viene al caso ahorita, ¿qué importa Enrique Guzmán? Digo, mi respeto para Enrique Guzmán todo el mundo puro amor y paz y puro cariño”, finalizó.

