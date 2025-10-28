Enrique Guzmán revela que habla cada noche con Silvia Pinal desde que la actriz murió: ¿Cómo lo hace?

El cantante y actor Enrique Guzmán sorprendió al público al confesar que habla con Silvia Pinal a casi un año de la muerte de la primera actriz. En un emotivo momento tras su presentación en el recinto La Maraka, el veterano intérprete de rock and roll aseguró que conversa con su exesposa cada noche.

¿Cómo surgió el romance entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

A mediados de la década de 1960, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron cuando el cantante fue invitado al programa Los especiales de Silvia Pinal. Aunque muchos aseguran que la conexión entre ambos fue inmediata, conquistar a la reconocida actriz no fue tarea sencilla, ya que Guzmán era varios años menor que ella.

Con perseverancia y encanto, Enrique logró ganarse el corazón de Silvia y, tras un breve noviazgo, decidieron unir sus vidas en matrimonio en 1967.

Durante su relación, la pareja compartió escenario en distintos proyectos, entre ellos el exitoso programa Silvia y Enrique, que debutó en 1969 y se mantuvo en emisión hasta 1972. De su unión nacieron Alejandra y Luis Enrique Guzmán, quienes heredaron el talento artístico de sus padres y hoy cuentan con destacadas trayectorias en el medio del espectáculo.

Aunque ante el público parecían una pareja estable y enamorada, la realidad fue distinta. En 1976 salió a la luz que Silvia había solicitado el divorcio, luego de que se difundiera que el cantante presuntamente la había amenazado.

¿Cómo se comunica Enrique Guzmán con Silvia Pinal, a casi un año de la muerte de la actriz?

Aunque el matrimonio entre Enrique Guzmán con Silvia Pinal terminó hace casi medio siglo, el cantante de 81 años aseguró que el lazo que los unió permanece intacto en su memoria. Guzmán recordó con cariño su relación con la protagonista de Viridiana, con quien compartió no solo una etapa de intensa vida pública, sino también la crianza de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

El artista admitió que, con el paso del tiempo, ha aprendido a valorar los momentos compartidos con Pinal, a quien describió como una mujer fuerte, talentosa y visionaria. A pesar de las diferencias que marcaron su separación en 1976, Guzmán destacó que la actriz fue una influencia determinante tanto en su vida personal como en su desarrollo artístico.

“Yo hablo con ella todas las noches”, reveló Guzmán en un encuentro con la prensa.

Por otra parte, aseguró que “sus mejores” hijos salieron de su relación con Pinal, aún cuando también es padre de Daniela y Enrique, frutos de su matrimonio con Rosalba Welter:

“Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos” , aseguró.

La confesión se da a pocos días del Día de Muertos y en el marco del primer aniversario luctuoso de la gran diva del cine mexicano, quien falleció en 2024. Guzmán afirmó que no necesita fechas especiales para recordarla, pues la actriz “sigue muy presente” en su vida cotidiana.

A pesar de no contar la manera en la que el cantante se comunica con Silvia Pinal, asegura tener su recuerdo de manera continua.

¿Cuándo y de qué murió Silvia Pinal?

La salud de Silvia Pinal se vio afectada cuando fue ingresada al hospital por una infección urinaria que, con el paso de los días, se complicó a causa de una arritmia cardíaca detectada el 21 de noviembre. Aunque en un inicio los médicos mantenían un pronóstico favorable, su estado comenzó a deteriorarse progresivamente.

Ante esta situación, su familia optó por mantenerla bajo observación en el hospital para evitar mayores complicaciones. Sin embargo, la tarde del jueves 28 de noviembre, su condición se agravó y la actriz falleció a consecuencia de una neumonía que no logró superar .

De acuerdo con los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, la icónica Diva del Cine de Oro mexicano sufrió dos colapsos pulmonares antes de su deceso.

“ La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado ”, explicó Ernesto Buitrón en el programa Hoy.

¿Por qué Enrique Guzmán y Alberto Vázquez tienen una enemistad?

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez son considerados dos de los cantantes más destacados de México, íconos del rock en las décadas de los sesenta y setenta. Aunque su éxito los colocó como rivales dentro de la escena musical, con el tiempo esa competencia artística se transformó en una profunda enemistad.

Ambos intérpretes han reconocido que nunca existió una amistad entre ellos. No obstante, Alberto Vázquez ha señalado en diversas ocasiones que el origen de sus conflictos radicó en el “ego” de Guzmán. Recordó, por ejemplo, que durante el rodaje de la película Caín, Abel y el otro, su compañero se enfadó porque su nombre no apareció en los primeros créditos de la cinta.

Cada quien tiene su lugar. Ese ha sido su coraje de toda la vida, que, dondequiera que vaya, no dejo que me quiten mi crédito. Eso es lo que le purga; no sé por qué. Y no es nada contra él. Alberto Vázquez

El cantante también relató que, en otra ocasión, estuvieron a punto de llegar a los golpes mientras trabajaban juntos en la grabación de un disco. Según Vázquez, Guzmán insistía en aparecer al final de las canciones, convencido de que eso lo haría destacar más frente al público.

El altercado se produjo cuando Enrique llegó antes al estudio y, tras tomar “unos tragos”, interrumpió a Vázquez mientras grababa, acercándose por detrás y exigiéndole que terminara rápidamente su parte.

Se me aparece por allá atrás y me dice: ‘Ya termina, hijo de la ch…’, que ya termine porque me había pasado una hora cantando y mentira; tenía 45 minutos. (Él decía) Que para hacérsela cansada. Me dio mucho coraje; paró la orquesta y le dije: ‘Mi amigo ya llegó; me voy’ y la gente no quería. Paso, era un escenario de dos metros; me empujó. Me dio mucho coraje; no le di porque me agarraron. Ya después canté y me fui al camerino y le di un cachetadón. Él me aventó una botella de agua. Nos separaron. Alberto Vázquez

