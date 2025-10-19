Enrique Guzmán rompe el silencio sobre la herencia de Silvia Pinal ¿Qué le dejó la Diva del Cine de Oro?

La herencia de la primera actriz Silvia Pinal sigue generando interés entre el público. Luego de que se dieran a conocer presuntas disputas familiares y supuestos conflictos legales relacionados con los bienes de la actriz. En este contexto, Enrique Guzmán, expareja sentimental de Silvia Pinal y padre de algunos de sus hijos, rompió el silencio y ofreció detalles sobre lo que recibió de la también conductora de ‘Mujer, casos de la vida real’. Durante una entrevista, Guzmán aclaró su papel dentro de la controversia y compartió cómo recuerda a la protagonista del Cine de Oro mexicano.

¿Cuándo se dio a conocer el testamento de Silvia Pinal?

La lectura del testamento de Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, estuvo marcada por retrasos y dificultades que prolongaron la espera de sus herederos. Inicialmente, se informó a mediados de diciembre de 2024 que algunos familiares, incluyendo a Alejandra Guzmán, se habían reunido para revisar los documentos; sin embargo, días después Sylvia Pasquel, otra de las beneficiarias, aclaró que los juzgados en México permanecían cerrados hasta el 15 de enero, lo que impedía formalizar cualquier lectura oficial.

María Elena Galindo, albacea de la actriz, indicó en entrevista que aún debía coordinar con el notario para avanzar en el proceso, lo que generó incertidumbre sobre la fecha exacta. Posteriormente, el 14 de enero de 2025, Televisa espectáculos reportó que la apertura de los papeles podría demorarse hasta tres meses, debido a trámites pendientes y a la verificación de los documentos legales.

El retraso se complicó aún más con la muerte del funcionario público encargado de dar fe a la autenticidad del testamento, según reveló la periodista Martha Figueroa. Este deceso obligó a que un nuevo notario retomara el proceso desde cero, revisando los documentos y asegurándose de su validez legal. Al momento se desconoce si el testamento ya fue abierto.

¿Qué le dejó Silvia Pinal a Enrique Guzmán de herencia?

Enrique Guzmán aclaró que su relación con Silvia Pinal fue de pareja y que, tras su separación, su vínculo se mantuvo en términos de amistad y respeto. Durante su intervención en el programa Hoy, el cantante afirmó que lo único que recibió de la primera actriz fue su “amistad”.

“Heredé nada más su amistad y ya” Enrique Guzmán

Así Guzmán evitó profundizar en cuestiones materiales.

¿Cuál es el conflicto alrededor de la herencia de Silvia Pinal?

La disputa por la herencia de Silvia Pinal tomó relevancia pública tras los señalamientos contra Efigenia Ramos, quien supuestamente retiró dinero de las cuentas bancarias de la fallecida actriz. Alejandra Guzmán, hija de Pinal, habría confrontado a Ramos e incluso se reportó que existió un altercado físico, según información difundida por el periodista Emilio Morales.

Hasta ahora, ninguna de las partes involucradas ha ofrecido declaraciones oficiales sobre estos señalamientos, aunque la polémica ha mantenido a los medios atentos a cualquier actualización.

