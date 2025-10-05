Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, revive con IA a hermana Viridiana Alatriste, a 42 años de su muerte

La nostalgia y la tecnología se unieron en un emotivo momento que conmovió a los seguidores de Sylvia Pasquel. La actriz de 74 años compartió en sus redes sociales una fotografía generada con inteligencia artificial donde aparece abrazando a su hermana, Viridiana Alatriste, quien falleció hace más de cuatro décadas. Han pasado 42 años desde la trágica partida de Viridiana, ocurrida en un accidente automovilístico que marcó profundamente a la familia Pinal.

Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal. / Facebook: Sylvia Pasquel

¿Cómo fue la foto de Sylvia Pasquel con Viridiana Alatriste creada con IA?

La publicación de Sylvia Pasquel, hija de Sivia Pinal, en Instagram rápidamente se volvió viral. En la imagen, creada con la herramienta Gemini, que se ha popularizado por generar fotos con aspecto de polaroid, se observa a la actriz abrazando a su hermana menor, Viridiana Alatriste, en una escena que parece sacada de otro tiempo.

“Te fuiste muy pronto, mi Viry. No sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres. Sigues conmigo, te amo” Sylvia Pasquel

La fotografía conmovió a miles de seguidores y revivió la memoria de Viridiana, quien en vida fue considerada una joven promesa de la actuación. Aunque su carrera apenas iniciaba, su talento y carisma la posicionaban como una de las figuras emergentes de la televisión y el teatro en México.

¿De qué murió Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal?

Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, hermana de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, falleció el 25 de octubre de 1982 a los 19 años de edad. El accidente ocurrió en los laterales de la avenida Toluca, en Santa Fe, cuando el vehículo en el que viajaba cayó a un barranco.

Según los reportes de la época, Viridiana sufrió un fuerte golpe en la sien y fue expulsada por la ventana del automóvil, que posteriormente le cayó encima. Horas antes, la joven había asistido a una fiesta en compañía de su entonces novio, el actor Jaime Garza, quien intentó convencerla de no salir debido a lo tarde que era, pero ella insistió en retirarse porque al día siguiente tenía función de teatro.

Aunque en su momento circularon rumores sobre un posible consumo de alcohol o sustancias, las pruebas médicas descartaron cualquier intoxicación. La noticia devastó a la familia Pinal, en especial a Sylvia Pasquel, quien fue la primera en llegar al lugar del accidente y tuvo la dolorosa tarea de reconocer el cuerpo de su hermana.

Viridiana Alatriste / Redes sociales

¿Quién fue Viridiana Alatriste, la hermana de Sylvia Pasquel que murió?

Viridiana Alatriste Pinal nació el 17 de enero de 1963 y fue hija de la actriz Silvia Pinal y del actor Gustavo Alatriste. Creció en el seno de una de las familias más influyentes del espectáculo en México y desde muy joven mostró interés por seguir los pasos de su madre.

Durante su corta trayectoria artística, Viridiana participó en teatro y televisión, logrando destacar por su carisma, frescura y talento frente a las cámaras. Aunque apenas comenzaba a forjar su camino en la actuación, muchos críticos y productores la veían como una de las promesas juveniles de la pantalla.

