Sylvia Pasquel pide a la prensa se enfoquen en los Aguilar y no en los rumores de la herencia de Silvia Pinal

Aunque Sylvia Pasquel ha dicho que no hay pleitos por la herencia de Silvia Pinal, tras su muerte, las especulaciones persisten, especialmente tras la difusión de conflictos familiares vinculados a la fortuna de la actriz.

¿Qué problemas hay por la herencia de Silvia Pinal?

Recientemente surgieron rumores de que los hijos de Silvia Pinal se habrían mostrado sorprendidos al conocer la cantidad de dinero que la actriz tenía en su cuenta bancaria, tras las versiones que aseguraban que había fallecido sin recursos.

De acuerdo con estas versiones, la cifra rondaría los 200 millones de pesos, y según los comentarios que circulan, parte de este dinero habría sido repartido incluso entre sus nietas, incluyendo a Camila Valero, Michelle Salas y Frida Sofía.

Además, María Luisa Valdés Doria aseguró que Alejandra Guzmán se encontraba molesta porque Stephanie Salas y Michelle Salas habrían cobrado un seguro de inversión perteneciente a Silvia Pinal, cuyo monto ascendía a 9 millones de pesos. Según la versión de Valdés Doria, la ‘Diva de México’ había destinado este dinero exclusivamente para su nieta y su bisnieta, situación con la que la cantante no estaba de acuerdo.

“Les dieron 9 millones de pesos del seguro de inversión de Silvia Pinal. De hecho, este seguro había caducado en 2022, pero nadie lo había cobrado. Me dicen que Michelle Salas se peleó con la aseguradora y, según gente de la aseguradora, ella exigió que se lo tenían que entregar para no meterse en problemas, y al final se lo dieron.”, comentó María Luisa Valdés Doria en su Tiktok.

Mira: Pepillo Origel explota por presuntos malos tratos a Silvia Pinal en sus últimos años

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

Sylvia Pasquel pide un alto a rumores sobre la herencia de Silvia Pinal y recomienda enfocarse en la familia Aguilar

En medio de las polémicas que han surgido sobre la supuesta herencia de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel decidió aclarar la situación y desmentir categóricamente los rumores. En entrevista con “Hoy”, la actriz afirmó:

“Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad”, comentó Sylvia Pasquel.

Pasquel aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la prudencia y pidió que se deje de difundir información infundada que afecta a su familia.

Como ejemplo, mencionó a la familia Aguilar, que ha estado recientemente en el ojo público por el matrimonio de Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal y por los conflictos mediáticos con Emiliano Aguilar, hijo mayor.

Con un tono relajado y directo, la actriz lanzó un mensaje claro a medios y seguidores:

“Sí, por favor, pues ya mídanse con… No siempre tenemos que estar diciendo noticia. Ahí están los Aguilares”, concluyó Pasquel.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal / Instagram: @sylviapasqueloficial

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. Su muerte fue consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía, que se originó a partir de una infección urinaria que sufrió días antes.

Previamente había sido hospitalizada por una infección en las vías urinarias, su salud empeoró rápidamente, lo que llevó a la hospitalización y, lamentablemente, a su fallecimiento

La noticia de su muerte fue confirmada por la Secretaría de Cultura de México y conmovió profundamente al país, que perdió a una de las figuras más emblemáticas del cine y del espectáculo en México

Silvia Pinal es recordada por su trabajo en “Viridiana, El ángel exterminador” y “Simón del desierto”, dirigidos por Luis Buñuel. Además, fue pionera en la televisión mexicana con programas como “Mujer, casos de la vida real”, el cual abordó temas tabú de la televisión mexicana y dio trabajo a muchos actores.

Mira: Muere querido actor de Mujer, casos de la vida real; así anunciaron su desgarradora pérdida