Equipo de Christian Nodal explica ausencia de Esmeralda Camacho, violinista y presunta amante del cantante

La polémica alrededor de Christian Nodal y su violinista, Esmeralda Camacho, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, tras notarse la ausencia de Camacho en las más recientes fechas de la gira Pa’l Cora Tour, los rumores aseguraban que presuntamente habría sido despedida por petición de Ángela Aguilar, esposa del intérprete. Frente a esto, salen nuevas versiones de este tema y revelan la razón por la que Esmeralda no está presenta. ¿Por qué?

¿Qué se dijo sobre que Ángela Aguilar presuntamente corrió a Esmeralda Canapé, violinista de Christian Nodal?

Luego de una escena protagonizada por Christian Nodal y Ángela Aguilar durante un concierto, la periodista de espectáculos Inés Moreno afirmó que Esmeralda Canapé, junto con otra integrante de la banda, presuntamente habría sido separada del equipo del cantante tras la difusión de los videos que circularon en redes sociales.

De acuerdo con Moreno, la posible decisión presuntamente estaría relacionada con ciertos “gestos de inconformidad” ocurridos en pleno show, los cuales presuntamente habrían incomodado a Ángela Aguilar:

Dicen que ya las dos, por andar haciendo caras (…) ya está la historia de que Ángela las mandó correr, porque dijo ‘no, mijito’ (…) pudiera ser que la violinista es ‘fan de su relación’ y ojo de loca no se equivoca. Inés Moreno

No obstante, versiones alternas sostenían que la violinista no habría sido despedida, sino que su ausencia presuntamente respondería a cuestiones operativas, específicamente a la falta de visa para continuar con la gira de Nodal en Estados Unidos.

La incertidumbre creció cuando se confirmó que la violinista no forma parte de las fechas de la gira en territorio estadounidense, lo que avivó aún más las conjeturas sobre los motivos reales de su salida.

Hasta el momento, toda esta información permanece en el terreno de las versiones no confirmadas, a la espera de una aclaración oficial.

¿Qué dijo el equipo de Christian Nodal, al supuesto despido de la violinista, Esmeralda Camacho?

La idea de que la violinista, Esmeralda Camacho, ya no apareciera en las más recientes presentaciones de Christian Nodal reforzó la teoría. Fue una conductora de Venga la alegría, quien decidió acercarse directamente al equipo del cantante y poder saber a ciencia cierta, cuál fue la razón por la que no aparecía en las nuevas fechas.

De acuerdo con la conductora, la respuesta fue contundente: “ La información que está en todos lados es completamente falsa. Esmeralda continúa en nuestro equipo ”, dijo el equipo de Nodal.

Además, la misma fuente explicó que la ausencia de Camacho en algunas fechas recientes de la gira Pa’l Cora Tour se debe a problemas administrativos . Según detallaron, tanto la violinista como otros músicos enfrentan dificultades para renovar sus visas de trabajo, lo que les ha impedido ingresar a Estados Unidos, país donde se realizaron las últimas presentaciones.

“ No ha sido despedida y nadie la corrió ”, reiteró la fuente consultada, aclarando que se trata de una situación temporal ajena a conflictos personales.

¿Christian Nodal dejó de seguir a su violinista, Esmeralda Camacho?

Sin embargo, cuando la polémica parecía finalizar por fin, Christian Nodal realizó un movimiento que volvió a encender las alarmas: dejó de seguir a Esmeralda Camacho en Instagram.

El detalle fue señalado por el youtuber Hugo Maldonado y rápidamente se viralizó, alimentando nuevas interpretaciones. Camacho, por su parte, continúa siguiendo al cantante y mantiene en su biografía que forma parte de su grupo.

Lejos de hacer declaraciones, la violinista ha optado por el silencio. No ha restringido sus redes ni disminuido su actividad; incluso, una reciente publicación en la que interpreta “Mi mayor anhelo”, canción incluida en el repertorio de Nodal, fue vista por muchos como una presunta indirecta en medio del escándalo.

