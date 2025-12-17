Ángela Aguilar hace contundente revelación de Christian Nodal sobre cómo logra acompañarla a sus conciertos

Ángela Aguilar cerró su gira Libre corazón en Estados Unidos compartiendo con el público detalles de la dinámica que mantiene con Christian Nodal para cumplir con sus respectivas agendas profesionales. Durante uno de sus últimos conciertos, la cantante habló abiertamente sobre los constantes traslados que realiza su esposo para acompañarla en sus presentaciones, mientras él continúa con compromisos musicales en distintas ciudades.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre los viajes de Christian Nodal para verla en concierto?

Durante una pausa del espectáculo, Ángela Aguilar relató cómo Christian Nodal viajó a San Diego para acompañarla antes de uno de sus conciertos, aun cuando él tenía programada una presentación en Chicago. Frente al público, la cantante comentó que su esposo la había llevado al recinto, después se trasladaría a otra ciudad para cumplir con su agenda y posteriormente regresaría.

En ese contexto, Aguilar expresó de forma espontánea:

“Pues ahorita a mi marido le tocó concierto en Chicago. No saben qué chistoso, mi pobre marido. Me vino a dejar, se fue a Chicago, después de Chicago va a regresar. ¡Está loco!”. Ángela Aguilar

La frase fue recibida con reacciones inmediatas entre los asistentes y, posteriormente, generó conversación en plataformas digitales tras difundirse el fragmento del concierto.

Las palabras de la cantante se enmarcaron dentro de una explicación sobre cómo ambos artistas organizan sus tiempos para mantenerse presentes en momentos clave de sus carreras, a pesar de las exigencias que implica una agenda de conciertos en distintas ciudades y países.

¿Cómo se documentó la presencia de Christian Nodal durante la gira “Libre corazón”?

Además de las declaraciones en el escenario, Ángela Aguilar compartió en redes sociales un breve video donde se le observa junto a Christian Nodal en un aeropuerto. En las imágenes, ambos aparecen despidiéndose antes de tomar vuelos separados para atender compromisos laborales en diferentes destinos.

El material fue difundido a través de sus plataformas oficiales y muestra a la pareja en un momento previo a sus respectivas presentaciones. De acuerdo con lo compartido, Nodal acompañó a Aguilar en algunos trayectos de la gira, particularmente en fechas clave, antes de regresar a cumplir con sus propios conciertos.

Estas apariciones públicas se suman a otras ocasiones en las que ambos artistas han sido vistos juntos durante eventos profesionales. En la última presentación de la gira, también se reportó la asistencia de Christian Nodal y de integrantes de la familia Aguilar, quienes estuvieron presentes para acompañar a la cantante en el cierre del ciclo de conciertos.

Ángela Aguilar / Captura de pantalla Instagram

¿Por qué fueron muy polémicas las declaraciones de Ángela Aguilar sobre Christian Nodal?

Tras la difusión de los videos del concierto y del aeropuerto, el tema se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos de las declaraciones de Ángela Aguilar sobre Christian Nodal y comentaron sobre la logística de los viajes de la pareja. En plataformas como TikTok se concentraron numerosos mensajes relacionados con el comentario que hizo la cantante desde el escenario.

Entre los comentarios visibles se leen frases como:



“¿Ven por qué la funan?”,

“Con ella sí va y para su hija no tiene tiempo”,

“¿Quién le preguntó?”,

“¿Qué pretende demostrar?” y

“Para su hija no tiene tiempo”.

Estos mensajes reflejan la conversación que se generó a partir del clip, sin que los artistas emitieran declaraciones adicionales sobre las reacciones.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han respondido públicamente a los comentarios surgidos en redes sociales tras la difusión del material. La información compartida se mantiene circunscrita a lo dicho por la cantante durante su concierto y a los contenidos que ella misma publicó en sus perfiles digitales.

