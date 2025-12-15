Ángela Aguilar, esposa de Nodal, es criticada por coach vocal y explotan las redes: “Fatal y desafinada”

La cantante Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez por las críticas de una coach vocal que cuestionó su técnica de canto en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La especialista, conocida en la plataforma TikTok como @belkismoraloficial, utilizó su cuenta para arremeter contra la forma en que Aguilar interpreta sus canciones, provocando una fuerte reacción en los seguidores de la artista y en el ámbito musical en general.

¿Qué polémicas ha tenido la gira de Ángela Aguilar “Libre Corazón Tour”?

Tras el anuncio de su gira “Libre Corazón Tour”, Ángela Aguilar ha sido señalada por varias situaciones que han envuelto sus presentaciones. Aquí te mencionamos algunas de sus polémicas:



Cancelaciones : En un principio, se cancelaron tres fechas: los conciertos del 24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania, y el del 14 de noviembre en Carolina del Norte. Posteriormente, se sumaron tres nuevas cancelaciones, confirmadas por Ticketmaster: los shows programados para el 1, 2 y 23 de noviembre en Indianápolis, Chicago y Denver han sido cancelados de manera definitiva.

: En un principio, se cancelaron tres fechas: los conciertos del 24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania, y el del 14 de noviembre en Carolina del Norte. Posteriormente, se sumaron tres nuevas cancelaciones, confirmadas por Ticketmaster: los shows programados para el 1, 2 y 23 de noviembre en Indianápolis, Chicago y Denver han sido cancelados de manera definitiva. Promoción de boletos vía TikTok : Aunque en un principio se hablaba sobre el “regalo” de boletos para sus conciertos vía TikTok, internautas señalaron que diversas cuentas ofrecían la compra de boletos vía reels, por lo que, para muchos, era una estrategia “desesperada” de venta.

: Aunque en un principio se hablaba sobre el “regalo” de boletos para sus conciertos vía TikTok, internautas señalaron que diversas cuentas ofrecían la compra de boletos vía reels, por lo que, para muchos, era una estrategia “desesperada” de venta. Se le olvida la letra : La actuación, que daba inicio a su gira por diversas ciudades de Estados Unidos, transcurría con gran energía hasta que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, aparentemente afectada por los nervios, interrumpió la canción a mitad de su interpretación al olvidarla: “ A ver, espérenme. Es mi primer show, disculpen, y me pasa esto. Así que vamos a hacerlo otra vez ”, dijo.

¿Cuál fue la crítica que Ángela Aguilar recibió por parte de una coach vocal?

En un vídeo compartido en TikTok, la coach de canto, cuya cuenta lleva el nombre “Belkis del Moral”, realizó un análisis sobre las capacidades vocales de Ángela Aguilar. Según la especialista, la cantante de música regional mexicana no respeta su propio rango vocal y, en ocasiones, imita a otros artistas de manera incorrecta. “Si hay alguien que no respeta su rango vocal, esa es ella”, aseguró la coach.

La crítica se centró en una reciente entrevista en la que Aguilar reveló que no tiene un maestro de canto que la asesore de forma regular:

Ella plenamente imitaba a otros cantantes fatal, desafinada, un rango que no es de ella, no tiene nada, cuando agarra esos tonos que además no son de ella, porque ella no tiene un buen rango vocal. Coach vocal

En su opinión, Ángela presuntamente no posería un rango vocal propio, lo que la lleva a forzar su voz, especialmente al intentar alcanzar tonos que no le corresponden.

Pese a sus declaraciones y años de estudio, la crítica de la coach de canto ha generado dudas entre algunos seguidores, quienes cuestionan si la preparación de Aguilar realmente la habilita para cantar con la técnica adecuada, sobre todo al considerar que su repertorio incluye canciones que exigen un amplio rango vocal.

¿Qué preparación vocal tuvo Ángela Aguilar antes de dedicarse al canto?

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, quien ha sido aclamada por su talento desde su infancia, ha defendido en varias ocasiones su preparación vocal. La cantante ha declarado en entrevistas anteriores que desde los 4 años estudió ópera , lo que le permitió desarrollar una gran capacidad para cantar en tonos altos.

Llevo tomando clases desde los 5 años, de ópera y así debe de ser porque el público se merece el respeto... Si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar cantar en vivo y yo creo que gracias a ti se nota quien canta y quien no. Ángela Aguilar

Aguilar ha señalado que su formación le ha permitido dominar diversas técnicas de canto, aunque es conocida por su estilo único dentro de la música ranchera y popular.

En comentarios se generó un amplio debate, ya que algunos internautas la defendían, pero otros cuantos coincidían con la coach:



“Estamos hablando de la ópera que estudió desde los 4",

"¡Bien profe! Realmente grita mucho y desafina” y,

“Por eso las canciones que son más baladas o tranquilas se escuchan muy bonito, cuando quiere hacer ese tipo de finales dramáticos es cuando parece que grita.”

