Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia tras accidente en Brasil: ¿Cuál es su estado de salud?

Roberto Carlos vivió un episodio inesperado fuera de los escenarios al sufrir un accidente automovilístico en Brasil. El hecho se dio a conocer en las últimas horas y rápidamente generó versiones sobre cómo ocurrió el percance y qué hacía el cantante en ese momento.

Roberto Carlos sufrió accidente en Brasil. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

Roberto Carlos se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras se desplazaba en su coche Cadillac, luego de que, de acuerdo con lo informado, el sistema de frenos fallara de manera repentina. El percance ocurrió cuando el vehículo perdió el control y terminó impactándose contra tres automóviles pertenecientes al equipo técnico que participaba en la grabación del tradicional especial de fin de año de TV Globo.

El incidente se registró en el marco de los preparativos de uno de los programas más emblemáticos de la televisión brasileña, en el que el cantante suele ser la figura central.

Roberto Carlos sufrió un choque en Brasil y fue trasladado al hospital. Su equipo aclaró su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos tras el accidente?

Tras el accidente automovilístico ocurrido durante la grabación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos y tres personas de su equipo fueron trasladados a un hospital como medida preventiva, de acuerdo con la información difundida por la propia televisora brasileña.

Horas más tarde, fue el propio equipo del cantante quien aclaró la situación a través de las redes sociales oficiales de Roberto Carlos. En el comunicado se informó que el intérprete se encontraba estable y que incluso fue sido dado de alta, sin que se detallaran las lesiones sufridas. “Nos gustaría informarles que, durante la filmación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un pequeño accidente automovilístico”, señalaron en el mensaje.

El comunicado añadió que el cantante “fue ingresado en el hospital de Grado y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas”, subrayando que la atención médica fue breve y preventiva.

“Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, concluyó el mensaje sobre el estado de salud del cantante de temas como No te apartes de mí, El gato que está triste y azul, Amor sin límite y Amigo.

Accidente inesperado en plena grabación: Roberto Carlos fue hospitalizado en Brasil. Aquí los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Roberto Carlos, cantante que tuvo un accidente en Brasil?

Roberto Carlos es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música brasileña y latinoamericana. Nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, su nombre completo es Roberto Carlos Moreira Braga. A lo largo de décadas de trayectoria, su voz y su estilo lo han convertido en un referente indiscutible de la Música Popular Brasileña (MPB) y de la balada romántica, géneros con los que ha marcado a varias generaciones.

Su carrera se ha caracterizado por una conexión constante con el público, respaldada por un éxito comercial sin precedentes. Con más de 120 millones de discos vendidos, Roberto Carlos figura entre los artistas latinoamericanos que más copias han colocado a nivel mundial, además de ser el cantante brasileño con mayores ventas en la historia. Estas cifras consolidaron su lugar como un símbolo de la música de su país y lo llevaron a ser reconocido más allá de las fronteras de Brasil.

El impacto de Roberto Carlos no se limita a los números. Su repertorio ha acompañado momentos personales y colectivos en Brasil y en gran parte de América Latina, lo que le valió el reconocimiento popular como “El rey de la música latina”, un título que refleja su permanencia, influencia y relevancia cultural a lo largo del tiempo. Más que un intérprete, Roberto Carlos es un ícono que forma parte de la memoria musical del continente.

