Roberto Carlos emociona a México con un concierto inolvidable en la Arena CDMX el 10 de mayo

Un ícono de la música latina, sin duda alguna, es el cantautor Roberto Carlos. Es uno de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en todo el mundo, con más de 150 millones de copias. Además de ser representante de la música brasileña en el mundo, es conocido en su país y en el resto de América Latina como ‘el Rey de la música latina’.

Roberto Carlos ofreció un concierto en la Arena CDMX el 10 de mayo de 2025 / Carlos Monjaraz / TVNotas

Roberto Carlos emociona a México en la Arena CDMX en su concierto del 10 de mayo

México siempre le ha tenido un gran cariño, a Roberto Carlos (84 años), lo cual se vio reflejado en el concierto que ofreció este pasado sábado 10 de mayo en la Arena CDMX, donde registró un sold out (localidades agotadas).

Cerca de las 9:30 de la noche, el show dio inicio con un vídeo que recapitulaba sus grandes éxitos. Roberto salió al escenario para interpretar sus temas “Emociones” y “Qué será de ti”.

Después se dirigió al público para decirles: “Qué placer tenerlos aquí esta noche, me encanta estar en la Arena CDMX, un espacio maravilloso, muy confortable para la música. Gracias por el cariño que todo el tiempo he recibido de ustedes, desde que nací. Estoy muy feliz, en paz, con luz. Mi gozo es cantar todo aquello que pienso y que siento, y recordar”.

Roberto Carlos, el ‘Rey de la música latina’ cantó sus mayores éxitos en su concierto en la Arena CDMX, este 10 de mayo de 2025 / Carlos Monjaraz / TVNotas

Setlist del concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX, el 10 de mayo de 2025

En su concierto en la Arena CDMX, el brasileño, Roberto Carlos, deleitó a sus fans con su entrañables canciones. Interpretó éxitos como “Detalles”, “Desahogo” y antes de cantar “Lady Laura” mencionó: “Yo hice esta canción hace mucho tiempo y siempre la he cantado con mucho amor. Hoy la canto sin ninguna alegría, pero con mucho amor para mi madre”.

Posteriormente, el cantante comentó: “Yo siempre hice canciones de amor, pero un día llegué a la conclusión de que me faltaba hablar de s...o. Y dije: ‘¿Pero cómo voy a hacerlo, qué van a pensar de mí en donde vivo?’, pero me atreví en esta canción que empecé a escribir: ‘Propuesta’”.

Continuó con “Cóncavo y convexo” y “Ese tipo soy yo” para después recordar una anécdota: “Una vez que estuve en el Festival de San Remo no era de los favoritos y gané. Un año después hice una canción que era súper favorita y no gané, pero este tema me dio muchas alegrías porque fue todo un éxito en bastantes países de habla hispana. Aunque yo no entendía la letra, ¿qué es eso de un gato azul?”, dijo entre risas para proceder a interpretar su hit “Un gato en la oscuridad”.

Roberto Carlos presentó a su banda señalando: “Son músicos increíbles, están entre lo mejor del mundo, porque cuando yo busco lo mejor no es sólo para mí, sino para ustedes”. Y los fue presentando mientras sonaban los acordes de los instrumentos y de una canción hecha para ellos.

Roberto Carlos dio un concierto el 10 de mayo de 2025 en la Arena CDMX y recordó anécdotas de sus éxitos / Carlos Monjaraz / TVNotas

Roberto Carlos hizo un homenaje al un tango de Carlos Gardel en su concierto en la Arena CDMX 2025

La emotividad se hizo presente con “La distancia” y después el brasileño quiso rendir un homenaje: “Siempre pienso que interpretar esta canción es un atrevimiento porque cantar es algo que ya lo hizo fantástico Carlos Gardel en una época donde no existía la tecnología de hoy para regrabar cosas. Lo que se ponía en la grabación es lo que se iba a escuchar. Él era un genio, tenía un sentimiento maravilloso, y yo la canto sin ninguna pretensión”, para dar pie al clásico “El día que me quieras”.

La noche ya estaba casi por finalizar y no podían faltar sus éxitos “Amigo” y “Jesús Cristo”, con los que fue ovacionado por el público.

Roberto Carlos se despediría del público, pero volvería para cantar “Amada amante”, “Un millón de amigos” y cerrar con “Solamente una vez”, que bailó con una de sus coristas y cerró una noche de éxitos tras más de dos horas de show.